Valverde: "Per a nosaltres era fonamental no permetre que el València contraataqués"

Ernesto Valverde estava satisfet amb la victòria contra el València, encara que fos mínima, sobretot, per l'actuació defensiva de l'equip. "Per a nosaltres era fonamental no permetre que el València contraataqués, perquè és molt agressiu a l'espai", ha elogiat dels seus jugadors. No era un partit senzill, perquè el València "tancava els passadissos interiors" i expulsava el joc per fora, forçant el Barça a fer centrades i a acumular amb molta gent. Defensar això no és senzill. "Ens ho ha posat molt difícil", ha dit, recordant l'empat a Mestalla en Lliga.

"No és un mal resultat no, és un bon resultat. Hem guanyat i no ens han fet cap gol", ha aclarit, per donar valor a l'1-0. "Hem treballat per fer més gols i endur-nos un avantatge més gran però ells tenien el pla de marxar amb l'eliminatòria oberta. Tenien baixes importants. Cada equip ha fet el seu partit", ha aclarit.

De cara al derbi de diumenge, Valverde ha reconegut que haurà de fer rotacions contra l'Espanyol, perquè el mes de gener ha sigut dur, "amb molts partits", i l'equip està notant la fatiga de partits.

Preguntat per Aleix Vidal, ha explicat que buscava estirar el València perquè l'ex del Sevilla és un jugador "que aporta molta profunditat". "Els rivals saben que tenim molts jugadors per dins, i hem de buscar alternatives". D'Umtiti, ha dit que és un jugador "fonamental" per com defensa el Barça "perquè és segur al tall" i està encantat que hagi recuperat el seu millor nivell després de la lesió. Sobre Coutinho, ha aclarit que si ha jugat més per dins, ha sigut perquè ha hagut d'ajustar-se a la tendència de Messi a caure a banda dreta. "La idea era que s'ubiqués a la dreta. Després, amb el canvi d'Iniesta i l'entrada d'Alcácer, ha canviat a l'esquerra", ha analitzat.

50.959 espectadors és la segona pitjor entrada de la temporada al Camp Nou, una dada que Valverde no s'ha atrevit a valorar. "No sé [què més es pot fer perquè vingui més gent]. És hivern, l'horari, el partit acaba tard i l'endemà la gent ha de treballar... no ho sé. Nosaltres intentem fer-ho el millor possible per als que vénen".