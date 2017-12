Valverde: "Tranquil·litat? De seguida ve la pròxima jornada i haurem de tornar a guanyar"

El Madrid, el València i l'Atlètic havien guanyat i calia puntuar sí o sí. Ernesto Valverde i el Barça n'eren conscients, però el tècnic relativitza la sensació de tranquil·litat". "Aviat ve la pròxima jornada i haurem de tornar a guanyar. Això serà llarg, guanyar en aquests camps és important", ha admès l'entrenador blaugrana.

Sobre el partit, Valverde ha analitzat el bon posicionament del Vila-real, que tancava "els passadissos interiors". "Teníem dificultats per jugar, són bon equip, ens generaven complicacions a la contra. Es deixaven dominar però havíem d'estar atents a la velocitat de Raba i Bakambu", ha comentat. Subratllant que el seu rival té "gent molt poderosa en el joc a l'espai i també bons llançadors", ha celebrat la capacitat com el seu Barça ha competit.

Preguntat per la clau del matx, Valverde reivindica el paper dels seus i no ho vol atribuir tot a l'expulsió. "Ha sigut una entrada dura, el mateix jugador s'ha adonat que l'entrada havia sigut desmesurada", s'ha limitat a dir.

Per últim, Valverde ha elogiat el paper de Vermaelen, deixant clar que no e´s cap sorpresa el seu rendiment. "És un gran jugador. No tenim dubtes amb ell, el veiem cada dia entrenar-se. Ha hagut de sortir en un moment decisiu per a nosaltres, quan el calendari es complicava, i està responent bé, estem contents".