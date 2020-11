El vestidor del Barça celebra la tornada en plena forma de Ter Stegen

“Vam guanyar el partit per Ter Stegen”. La frase és de Ronald Koeman, després de la victòria per la mínima contra el Dinamo de Kíev. Tant l’entrenador com el vestidor van celebrar que el porter, que havia estat tres mesos absent per una operació al genoll, “tornés en forma”.

La seva situació preocupava al Barça. Les molèsties al genoll dret venien de lluny. Les arrossegava des de finals del 2019 i sabia que tard o d’hora havia de passar pel quiròfan. Ho va fer el 18 d’agost, poc després de la dolorosa derrota per 2-8 contra el Bayern, a la Champions. La intervenció, al tendó rotulià del genoll dret, tenia un període de baixa aproximat de dos mesos i mig. Els terminis s’han complert escrupolosament. “Ha demostrat que és un gran porter. Fa una setmana que s'entrena bé, hem vist que està en forma i que és important per a l’equip”, afegia Koeman. Al club s’havia insinuat, fins i tot, amb accelerar els terminis perquè Ter Stegen pogués tornar abans, però es va descartar per consell mèdic. Mentrestant, Neto ocupava el seu lloc a la porteria.

“Tenia ganes de tornar a ser una altra vegada al camp”, comentava el porter, autor de quatre aturades de molt de mèrit contra el Dinamo. Malgrat tot, va encaixar un gol. “D’això n’hem de parlar. Vam dominar i vam generar ocasions, però vam acabar perdent el control del partit i posant-nos nerviosos”, explicava sempre sincer.

Operat i renovat

Els tres mesos han sigut profitosos per al porter de Mönchengladbach. Ha solucionat unes molèsties que li feien la guitza i en minvaven el rendiment, i també ha aprofitat l'avinentesa per renovar. “No tenia cap dubte de continuar”, explicava Ter Stegen, que es va acollir a la proposta per allargar el contracte a canvi de diferir el seu sou. Serà blaugrana fins al 2025, amb una clàusula de 500 milions.