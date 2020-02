El vestidor del Barça treu l'orgull

Abans de la visita de Copa a San Mamés, les polèmiques declaracions d’Abidal acusant els jugadors de no treballar prou als entrenaments quan Ernesto Valverde seia a la banqueta i la contundent resposta de Messi van desencadenar una tempesta al Barça que, dos partits a domicili després, sembla que s’ha temperat una mica amb dues actuacions en què l’equip, si bé no ha brillat, ha donat la cara. El vestidor, amb l’astre argentí al capdavant, ha volgut demostrar que el grup no abaixa els braços i que pot millorar en el joc, malgrat que encara queden importants deures per fer per seguir en el bon camí. “Ja ens tiren prou merda des de fora com perquè ens la tirem des de dins”, va dir Jordi Alba després de la derrota en l’últim sospir a San Mamés, una consigna que al vestidor sembla que de moment preval per damunt de les fractures internes: l’equip va donar la cara contra el conjunt basc malgrat perdre i va remuntar fins a en dues ocasions contra el Betis. És un primer pas que necessita d’un marge de millora evident, però el triomf al Benito Villamarín permet a Quique Setién seguir a tres punts del Reial Madrid al capdavant de la taula i guanyar un temps valuós per seguir treballant les seves idees amb l’equip.

Si el Barça va haver de remuntar davant el conjunt sevillà va ser en bona part per la fragilitat defensiva, una de les principals tasques pendents a millorar. És cert que l’equip ha augmentat una marxa la intensitat, sobretot lluny del Camp Nou, però al Benito Villamarín es van tornar a evidenciar carències, tant en el marcatge i la resolució defensiva com en la sortida de pilota, que mostren que l’equip és massa vulnerable al darrere. En aquest sentit, s’accentua en excés la baixa de Gerard Piqué –aquest dilluns s’ha entrenant al marge, recuperant-se de la sobrecàrrega als adductors que va patir contra l’Athletic Club–. El central català és crucial tant en la correcció defensiva com en la sortida de pilota, dos factors que van penalitzar el Barça contra el Betis: en el primer gol dels andalusos s’equivoca Semedo i en el segon, després d’una pèrdua d’Arturo Vidal quan l’equip s’estava desplegant, Umtiti està excessivament passiu davant Fekir, que acaba rematant amb espai i gairebé a plaer.

Per part de la directiva, amb el CEO Òscar Grau com a figura negociadora i de la direcció esportiva, encapçalada per Éric Abidal i el seu adjunt, Ramon Planes, el tema més immediat a resoldre passa pel fitxatge d’un davanter centre que, tal com va afirmar Setién, sigui “versàtil”. Aquest dimarts es coneixerà el temps de baixa d’Ousmane Dembélé després que sigui operat a Turku (Finlàndia) pel doctor Sakari Orava i el seu equip, que ja el va intervenir de la mateixa lesió a la cuixa esquerra en la seva primera temporada com a blaugrana.

De Jong recupera el somriure

Mentrestant els jugadors han començat a recuperar un crèdit cada cop més tocat per les nombroses desfetes aquesta temporada a domicili. Contra l’Athletic Club van voler fer un pas endavant després de ser assenyalats per Abidal i, malgrat millorar en les prestacions, van caure eliminats de la Copa. Al Villamarín, en una vista complicada i amb les esmentades mancances defensives, van aconseguir sumar els tres punts en un duel en què Messi va destacar per servir tres assistències i en què De Jong va disfrutar i va demostrar que comença a adaptar-se al que li demana Setién després d’uns últims partits en què havia abaixat el nivell. “Ha sigut la meva millor versió les últimes setmanes. Amb Messi no és que tinguem una connexió especial, però si et desmarques en la direcció correcta, ell té molta qualitat i saps que et farà una bona passada”, va dir l’holandès després de marcar el seu segon gol al Barça. “ Happy”, es podia llegir a les xarxes socials del futbolista.

651x366 De Jong celebrant el seu gol contra el Betis / AITOR ALCAIDE / GETTY De Jong celebrant el seu gol contra el Betis / AITOR ALCAIDE / GETTY

“S’ha de donar molt de valor a aquesta victòria, perquè l’hem aconseguit després d’un altre partit molt exigent que vam tenir contra l’Athletic. Hem hagut de remuntar dues vegades i hem tingut la capacitat per mantenir-nos en el partit. Estic molt content amb l’esforç que han fet els jugadors, no han abaixat els braços en cap moment i l’equip ha estat sencer fins al final”, va valorar Setién just després del partit contra el Betis. En la seva primera compareixença de premsa en la prèvia d’un partit quan va arribar al Barça, abans del duel contra el Granada, el tècnic va explicar que treballaria perquè l’equip mantingués la intensitat i no es desconcentrés en els 90 minuts que duren els partits. Sembla que ho està aconseguint.

El vestidor ha tret l’orgull, Setién i el seu staff tenen idees i ganes de treballar, i ara falta que la directiva i la direcció esportiva estiguin a l'altura i els acompanyin. De moment, ha tornat la calma. Falta veure si el Barça seguirà en línia ascendent o si aquesta calma que s’ha aconseguit ara és només la prèvia d'una nova tempesta.