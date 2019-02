Vicky Losada: "Han faltat ambició i ganes"

"Han sigut dues patacades molt seguides i és dur parlar-ne en calent", ha admès Vicky Losada, dolguda després de perdre la possibilitat de jugar la quarta final de Copa de la Reina consecutiva. "Ara el repte és intentar sumar-ho tot d'aquí al final i acabar amb cinc punts més que l'any passat", ha defensat el tècnic Lluís Cortés. L'altre estímul ha de ser arribar lluny a la Champions, que entrarà en acció d'aquí un mes.

"El nivell que pot donar el Barça femení està molt lluny del que es va veure contra el Huelva i del que s'ha vist avui. Ha faltat ambició, han faltat ganes, ha faltat jugar al futbol que jo he vist jugar a les meves companyes", s'ha retret Losada, portaveu d'un vestidor que, si bé assegura que "és professional i seguirà treballant encara més", no ha tingut respostes per frenar l'energia més fresca de l'Atlètic de Madrid aquest diumenge. "No podem retreure res a l'equip. Hi ha posat actitud, però ens han faltat recursos, precisió i agressivitat en els metres finals", ha analitzat Cortés.