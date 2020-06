El projecte de Víctor Font ja té dos anys: “No és temps d’anar amb candidatures improvisades”

Avui es compleixen dos anys del dia que Sí al Futur, el projecte que lidera Víctor Font, va fer públic el compromís de concórrer a les pròximes eleccions a la presidència del Barça. Amb els comicis previstos per a l’estiu de l’any vinent, Sí al Futur ha emès un comunicat per informar que l'equip de Font continua "difonent i enllestint el seu projecte per afrontar la situació més perillosa de les últimes dècades: haver de substituir la millor generació de futbolistes de la història, construir i finançar l'Espai Barça i competir contra societats anònimes amb recursos financers gairebé il·limitats, tot preservant la propietat del Barça en mans dels socis i la seva capacitat competitiva, tant al futbol com a totes les seccions".

"I per si aquesta tempesta no fos prou perfecta –diu el text–, el Barça també ha rebut la fuetada del covid-19, que ha paralitzat les competicions esportives a tot el mon, ha congelat l’activitat esportiva del club en totes les categories i seccions i ha projectat una ombra encara més fosca sobre la capacitat financera de l’entitat".

Avui sumem el segon! 🎂🎂



😄 Ho fem amb gratitud per la confiança i la il·lusió que mostreu en un projecte que també és vostre!



Continuem comptant amb tu! 🤝 https://t.co/78npGua4Eu 🔵🔴 pic.twitter.com/q4NV6o7Rt7 — Sí al Futur (@sialfutur) June 11, 2020

Presentacions arreu del territori

Precisament per aquest context, el precandidat reivindica la feina dels últims anys, amb tot un seguit de presentacions arreu del territori. "Queda molt per a les eleccions, ens deien algunes persones quan vam sortir. Només ha faltat que als reptes enormes que ja tenia el Barça s'hi hagi sumat el del coronavirus. Els fets han demostrat que teníem raó: tal com està el mon i el club, no és temps d'anar amb candidatures improvisades". El 31 de gener del 2019 es va fer la primera presentació a l'Auditori AXA de Barcelona, i han continuat amb trobades a Granollers, Sant Cugat, Mataró, Vic, Igualada, Felanitx (Mallorca) i Lleida. Fins i tot hi ha hagut presentacions online durant el confinament, i reunions amb grups reduïts de socis i sòcies.

Seguint amb la intenció d'aclarir línies mestres del projecte, la candidatura de Víctor Font planteja quatre grans punts:

Agrupar el talent de la millor generació de futbolistes de la història i assegurar que siguin ells els que liderin la presa de decisions en l’àrea esportiva.

Reinventar el model de generació d’ingressos per poder competir i alhora mantenir la propietat del club en mans dels socis.

Redefinir el model de governança i de presa de decisions del club.

Aprofitar la influència del Barça per contribuir a afrontar els reptes principals de la societat en el segle XXI.

"Quan falta un any per a les eleccions, puc dir que hem fet créixer aquell compromís a força de sumar-hi el treball i el talent de més barcelonistes cada dia, i que continuem oberts a les vostres aportacions", diu Víctor Font en el comunicat. "Ens brillen els ulls només de pensar en tot el que, entre tots, podem fer pel Barça. ¿Sabeu aquells ulls d’il·lusió, nets, que fa la canalla quan entra al Camp Nou per primera vegada a la vida? Doncs nosaltres igual”.