La versió més solidària de la Fundació del Barça

El teatre Romea ha estat l'escenari de la presentació del documental 'Un joc anomenat esperança', que narra la tasca de la Fundació FC Barcelona a més de 50 països a través del programa FutbolNet. Un film que ha dirigit el publicista Jorge Martínez i que s'ha fet a través de la mirada de sis periodistes i escriptors de renom que s'han desplaçat a algun dels territoris on està en marxa el projecte: John Carlin, Laura Restrepo, Martín Caparrós, Juan Cruz, Nicolás Castellano i Santiago Roncagliolo.

"Volem fer visible la nostra tasca social, no només per una qüestió de transparència o de reconeixement, sinó perquè creiem que podem ser un bon exemple per a qualsevol altra organització que consideri que pot fer servir l’esport per ajudar a persones en situacions i contextos de gran

dificultat, ha dit el preisdent del Barça, Josep Maria Barotmeu, present a l'estrena del documental, que ha comptat amb la presència de la majoria dels periodistes encarregats de validar el projecte.

El documental narra cinc històries en cinc països diferents: a més de Catalunya, el Senegal, Bangla Desh, el Brasil i l'illa grega de Lesbos. Els periodistes s'han desplaçat a aquestes destinacions per conèixer de primera mà les històries personals d'alguns dels beneficiaris.

El programa FutbolNet es va posar en marxa el 2011 per "utilitzar el futbol i l'activitat física com a eines de reflexió i agents de canvi per estimular infants i joves que es troben en contextos vulnerables". D'aquesta manera la Fundació treballa directament amb infants i joves, d'entre 8 i 21 anys, que es troben en risc d'exclusió, i que són escollits en funció del criteri de vulnerabilitat. "Treballem en la concòrdia i la cultura de la pau per gestionar situacions al terreny de joc que habitualment acabaven en un conflicte violent", destaca Jordi Cardoner. El vicepresident del Barça i responsable de la Fundació ha qualificat d'"èxit" un projecte que ja s'ha implementat a 53 països, hi han participat 140.000 nens i ha comptat amb 600 educadors.