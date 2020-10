Jordi Farré anuncia que emprendrà accions legals si el vot de censura contra la junta de Bartomeu es retarda

Jordi Farré, com a promotor del vot de censura contra Josep Maria Bartomeu i tota la seva junta directiva, ha anunciat que emprendrà accions legals contra la junta en cas que dilluns, últim dia per fer-ho, el club no convoqui formalment la votació.

Si el dilluns dia 26 el club encara no ha convocat la votació de la moció de censura, Farré diu que la junta cometria un "incompliment flagrant dels estatuts del club", que marquen que el termini màxim per posar les urnes són 20 dies hàbils que comencen a comptar a partir de la notificació del requeriment de la mesa.

Al principi la junta del Barça va anunciar que la data probable del vot de censura era l'1 de novembre, si bé aquest dimecres al vespre, després de la reunió entre responsables del Barça i de la Generalitat per estudiar el protocol del vot de censura i del retorn del públic a l'estadi i al Palau, fonts del club ja asseguraven que es necessitarien "com a mínim quinze dies" per adaptar la moció als canvis reclamats per Salut i la secretaria general de l'Esport, que bàsicament són passar de 13 a 21 seus electorals i de dos a tres dies de votació per evitar aglomeracions de persones.