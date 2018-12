"Hem perdut un gran barcelonista que va canviar la fesomia del nostre club": els missatges de comiat a Núñez

La mort de Josep Lluís Núñez ha fet que ràpidament les xarxes socials s'inundessin de missatges per acomiadar l'expresident blaugrana. Des de Josep Maria Bartomeu, president de Barça, fins al mateix club, passant per la Federació Espanyola de Futbol i el Reial Madrid, tothom ha volgut mostrar el seu respecte per qui va ser president de l'entitat blaugrana durant 22 anys. En recollim alguns missatges.

Josep Maria Bartomeu, president del Barça:

Avui hem perdut Josep Lluís Núñez, un gran barcelonista que va canviar la fesomia del nostre club. Des del seu record, tornem a reviure moments i emocions d'un període extraordinari de la nostra història. Descansi en pau

FC Barcelona:

Dol al FC Barcelona per la mort de Josep Lluís Núñez, president del Barça durant 22 anys (1978-2000) i figura clau en la història contemporània del Club. Descansi en pau

Descansi en pau pic.twitter.com/kh9uUaEwAo — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 3 de desembre de 2018

Pep Guardiola, exjugador del Barça i entrenador del Manchester City:

"És una gran pèrdua. Va ser president del Barça durant molts anys. Una forta abraçada a la seva família".

Reial Madrid:

Reial Federació Espanyola de Futbol:

La RFEF lamenta el fallecimiento de Josep Lluís Núñez, presidente del @FCBarcelona_es durante 22 años.



Nuestro más sentido pésame a su familia y allegados, al club y a todos sus aficionados. Descanse en paz. pic.twitter.com/HgVDmCjO7N — RFEF (@rfef) 3 de desembre de 2018

RCD Espanyol:

L' #RCDE, el seu president Chen Yansheng i el seu Consell d'Administració expressen el seu condol per la pèrdua de qui fos president del FC Barcelona, Josep Lluís Nuñez. Descansi en pau

Federació Catalana de Futbol:

L'FCF vol expressar el seu més sentit condol a la família, amics i companys de Josep Lluís Núñez, expresident del @FCBarcelona_cat. Descansi en pau.

Víctor Font, empresari del sector de les telecomunicacions, els mitjans i la tecnologia i accionista del diari ARA:

El @FCBarcelona va créixer extraordinàriament durant la presidència de Josep Lluís Núñez. La discrepància en formes i decisions no impedeix subratllar que en aquells 22 anys intensos es van posar els sòlids fonaments del Barça modern. El nostre condol a la família.Descansi en pau

Agustí Benedito, candidat a la presidència del Barça:

Avui és un dia trist pel barcelonisme. President Nùñez, A.C.S.

Penyes del Barça: