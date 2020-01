Tres xuts menys i un metre i mig més enrere: algunes conclusions de la primera volta del Barça

L'equip líder i més golejador, amb 49 gols (2,6 per partit). També l’equip que més possessió té del campionat (61%), el que més passades traça per minut (17,5), el que més pilotes porta a la zona d’atac (156 per partit) i el més eficaç en la finalització (12,4% de les rematades acaben en gol). En termes generals, les estadístiques que Mediacoach, el departament de dades de la Lliga, recopila de la primera volta del Barça semblen força rodones i no lliguen –si més no, aparentment– amb la necessitat de fer un canvi d’entrenador. L’equip liderava la majoria de paràmetres que futbolísticament se li reclamen, i demostrava ser millor que els adversaris. Ara bé, si es posa la lupa en uns altres aspectes del joc, com el volum de xuts i de recuperacions per partit, l’altura a què es defensa o l’eficàcia a l'hora d'evitar que el rival marqui gols, els números disparen alarmes que descriuen com i en què estava canviant l’equip respecte a les dues temporades anteriors. S’estaven empitjorant alguns registres i s’estava perdent la posició de domini respecte a altres clubs.

Per circumstàncies del guió, aquest exercici de recull estadístic pot sonar a fiscalització de la feina d’Ernesto Valverde al Barça, ara que el Txingurri ha posat fi a la seva etapa a la banqueta blaugrana. Però en realitat l’objectiu de l'anàlisi és intentar contextualitzar, a través de l’estadística avançada que recull partit a partit Mediacoach, com ha sigut la primera volta del conjunt blaugrana i mirar d’explicar quins recursos està –o estava– trobant l’equip per ser competitiu davant de determinats rivals.

Estancats amb la pilota

La gran millora ofensiva va arribar l’any passat però enguany l’equip no l’optimitzava

La primera gran conclusió que aporten els números és que el Barça s’ha estancat. Les dades de la segona temporada de Valverde mostren un Barça que es corregeix i que millora en iniciativa de joc (de 66,1 a 68), en possessió (del 60,6% al 61,3%), en circulació de pilota (de 16,8 passades per minut a 17,5) i en fluïdesa en l’últim terç de camp (de 147,6 passades per partit a 155,6). Generar més havia sigut l’assignatura pendent del primer any de Valverde, condicionat per la pèrdua brusca de Neymar, i l’equip hi va posar solucions l’estiu següent.

12,2 Xuts a porteria El primer any de Valverde l'equip xutava 15,3 vegades per partit. Ara remata menys

El que sorprèn és que enguany l’equip no ha mantingut l’evolució, imitava xifres i fins i tot les reduïa lleugerament. El Barça ja no és el millor en iniciativa de joc (ha baixat de 68 a 67,7 i queda per darrere del Madrid) i ha baixat un pèl en possessió (del 61,3% al 61%), en passades (en fa 4 menys per partit) i en precisió (del 87,5% al 87%). Tot i que manté i millora la capacitat d’arribar a la zona d’atac (feia 155,6 passades per partit i ara en són 156), ha vist reduït el percentatge d’encert (del 76,5% al 75,6%).

De cara a barraca

El Barça perd volum de rematada però guanya eficiència i punteria

En aquest mateix moment de la temporada, abans de començar la jornada 20 i la segona volta, el Barça havia marcat 57 gols el 2018 i 56 el gener passat. Enguany en suma 49. I no és casualitat: el Barça ha passat de ser el segon equip de la Lliga que més xuts acumula per partit (15,3 en la primera temporada de Valverde i 14,7 en la campanya passada) a ser el setè del campionat, amb 12,2 xuts a porteria, per darrere del Madrid, el Vila-real, el Sevilla, l’Osasuna, el Betis i l’Atlètic de Madrid. Dels 12 xuts, la meitat van a porteria.

En això sí que el Barça pot treure pit: és l’únic equip de la Lliga que supera el 50% de punteria i actualment necessita menys de 5 xuts (4,7) per fer gol. L'any passat en necessitava 6,2. Part d'aquesta eficàcia golejadora té a veure amb la contundència de Leo Messi en els llançaments de falta.

651x433 En-Nesyri, marcant el gol del Leganés entre Piqué i Umtiti / EFE En-Nesyri, marcant el gol del Leganés entre Piqué i Umtiti / EFE

Sense Sant Ter Stegen

Els rivals necessiten menys volum de xuts per marcar gol al Barça

El que està castigant el Barça aquesta temporada és la vulnerabilitat defensiva. Ha encaixat gols sovint en la primera rematada del rival, i això que ha aconseguit que li xutin una vegada menys per partit que en temporades anteriors (de 10,9 a 9,9). Amb tot, és el tercer pitjor equip de la Lliga en eficàcia defensiva. Això vol dir que no està podent impedir que els rivals transformin en gol les seves ocasions amb regularitat.

8,5 Xuts Abans els rivals del Barça havien de rematar més de 15 vegades per marcar. Ara amb la meitat ja fan gol.

Si abans el rival necessitava xutar 15,3 vegades, ara en té prou amb la meitat: 8,5. Res a veure amb les sensacions d’inviolabilitat del primer Barça de Valverde, que era el segon amb més bona capacitat de contenció. Un possible motiu és que els rivals estan guanyant capacitat de filtrar passades a la seva zona d’atac (de 74,7 passades a 78,6) i el Barça ja no és l’equip que menys permet als adversaris. Ara és el sisè. En accions de centrada a l’àrea, l’equip blaugrana també ha perdut capacitat de rebuig i li rematen un 1% més que el curs 2017-18.

Més porucs sense pilota

L'equip se sent més segur un pèl més endarrerit que en temporades anteriors

Però on són especialment singulars i específiques les dades de Mediacoach és, precisament, en la localització i referència de les accions. I aquí és on més conclusions es poden treure de les possibles raons que expliquen aquestes sensacions irregulars que deixa el joc del Barça, sobretot en l’aspecte defensiu. El Barça ha reculat un metre i mig per defensar-se (ara situa la línia defensiva a 39,5 metres, mentre que el 2017 era a 41 metres) i recupera, de mitjana, tres metres més enrere que la temporada passada (ha passat de ser el segon, amb recuperacions a 34,2 metres, a ser el vuitè, robant la pilota a 31,7 metres de la seva pròpia porteria). El Madrid, l’Eibar, l’Espanyol, el Sevilla, l’Atlètic de Madrid i la Reial Societat roben més amunt que el Barça. De fet, en termes totals, l’equip blaugrana és el desè en recuperacions i recupera 7 pilotes menys que fa dos anys (63,8 a 57,2). Una derivada d’això és que l’equip també perd poder en la recuperació en camp contrari: roba dues pilotes menys que fa dos anys (de 16 a 13,9) i un 2% menys que l’any passat (del 26% al 24,3%).

39,5 Distància de la línia defensiva El 2017 el Barça defensava a 41 metres de la porteria i actualment ha baixat a defensar a 39,5 metres. També l'afecta l'altura on recupera la pilota.

En aquest sentit, és interessant veure com s'ha anat reajustant l’equip a mesura que avançava la temporada i depenent de les característiques del rival. A Getafe, que és el primer partit que guanya fora de casa després de les ensopegades a Bilbao, Pamplona i Granada, el Barça s'imposa perquè juga molt més agrupat. A San Mamés va defensar a 40,3 metres, al Sadar a 39,6 i a Granada a 42,2. I, ofensivament, l’equip es va exposar molt als tres camps, amb una amplitud mitjana de 47,4 metres. Al Coliseum, en canvi, es va ajuntar molt més i va situar l’últim defensa a 34,2 metres i es va obrir en 44,5 metres. Hi tenia a veure l’estil de Bordalás, esclar, però l’efecte de jugar amb les línies més juntes va dibuixar un Barça més compacte i més efectiu.

En general, la primera volta del Barça subratlla el fet que l’equip es mostra més poderós al Camp Nou que a fora de casa. Mentre que al seu estadi ha defensat a 40,5 metres, a domicili ho ha fet a 38,7. Aquest diumenge arrenca la segona volta i el Barça l'encetarà amb la intenció clara de canviar la tendència dels primers 19 partits de Lliga, que deixaven un equip resolutiu, de molta possessió però no sempre protagonista territorialment, sobretot en les fases sense pilota. A partir d'ara es preveu un gir de guió, perquè el nou tècnic Quique Setién ha demostrat tenir remeis per alterar algunes de les estadístiques que no han convençut a can Barça. A la jornada 38 caldrà revisar quina inèrcia ha pesat més: la que portava l'equip o la nova que s'imposi.