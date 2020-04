Víctor Claver, el jugador de bàsquet que està aprenent a dibuixar còmics

260x366 Víctor Claver, el jugador de bàsquet que està aprenent com dibuixar còmics / FC BARCELONA Víctor Claver, el jugador de bàsquet que està aprenent com dibuixar còmics / FC BARCELONA

El jugador de bàsquet del Barça Víctor Claver s'ha refugiat en el dibuix i el còmic aquests dies de confinament. El jugador valencià s'està formant en dibuix tècnic a través de cursos en línia i l'ús d'aplicacions com l'iPad i Apple Pencil, tal com ha explicat amb una carta digital publicada pel club blaugrana. "El dibuix és una de les meves passions. Durant els viatges ja feia coses però ara hi puc dedicar el temps necessari", ha explicat.

La seva formació en aquest àmbit s'encamina al dibuix de còmics. "Després d'un curs inicial, ara en segueixo dos més: un d'anatomia i proporcions del cos, i un altre d'enfocat al còmic. Vull millorar la manera de dibuixar, millorar cossos i donar-los dinamisme", explica, i afegeix que per inspirar-se segueix tot l'univers Marvel, veient les pel·lícules "en ordre cronològic" seguint la recomanació dels experts. "Abans anava perdut i ara les entenc molt millor" ha admès.