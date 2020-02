Barça-Manresa, un derbi amb objectius ben diferents

Torna la Lliga Endesa, després de gairebé tres setmanes d'aturada, amb un derbi català. Ara, si el Baxi Manresa ha pogut descansar i recuperar jugadors lesionats, el Barça ha jugat tant a la Copa, on va caure als quarts de final amb el València, com a l'Eurolliga, on va expugnar la pista del CSKA de Moscou amb una gran cistella de Mirotic en els últims segons.

El Baxi Manresa visita aquest diumenge el Palau Blaugrana (12.30 hores) amb l'única baixa de Ryan Toolson, que no s'ha recuperat plenament de la seva lesió al peu. Però l'entrenador Pedro Martínez ha pogut recuperar alguns jugadors durant aquests dies de calma. Els del Bages tornen amb el repte de certificar la permanència a falta de tretze partits per al final de la temporada. "Arriba l'hora de la veritat i molts dels equips que són a la zona baixa de la classificació han fet un esforç econòmic per reforçar-se. És el cas tant de l'Estudiantes com del Fuenlabrada, el Beits i l'UCAM Múrcia", ha dit Martínez, en referència als fitxatges d'alguns d'aquests equips.

El Barça no perd amb el Manresa des de l'any 1996. Però el Baxi ja ha plantat cara aquesta temporada al Reial Madrid i intentarà aprofitar l'avinentesa que al davant tindrà un rival amb més partits a les cames. Però el Barça encadena quatre triomfs seguits a la Lliga Endesa i set més a l'Eurolliga, amb una sola derrota últimament, la de la Copa. "La Lliga és una altra competició i el Manresa està jugant a un gran nivell. Haurem de fer les coses molt bé contra el Manresa per no haver de trencar el partit en l'últim quart i controlar-lo des del principi", ha dit a la prèvia Àlex Abrines. El mallorquí ha recordat que el partit és una bona oportunitat per mantenir el marge d'una victòria abans del clàssic contra el Reial Madrid del 21 de març.

Abrines ha lloat la figura de Pedro Martínez, a qui ha definit com un dels millors entrenadors de la Lliga. Martínez, per la seva banda, ha avisat: "Aquestes aturades tallen una mica el ritme, encara que et continuïs entrenant no són ideals; no saps si et pot trencar el ritme competitiu. Esperem que el descans no sigui negatiu. Tenen un bon equip, intentarem fer el que ens toca, donar el nostre màxim, donar el 100% i veure fins on ens porta".