Laia Palau renova un any amb l'Spar Citylift Girona i arribarà a les 23 temporades com a professional

Laia Palau no s'atura. La jugadora catalana serà un any més jugadora de l’Spar Citylift Girona. La base, nascuda a Barcelona el 10 de setembre del 1979, disputarà la seva 23a temporada com a professional des del seu debut, l’any 1997, amb l’Universitari de Barcelona.

La seva trajectòria amb l’equip gironí inclou ja dos títols FEB, com són la Lliga aconseguida el 5 de maig del 2019 i la Supercopa d’aquesta temporada passada. A més, també ha assolit dues lligues catalanes, en les edicions del 2018 i 2019. Aquest any ha disputat per 15a vegada l’Eurolliga, ja com a capitana de l’equip gironí. Pel que fa a la selecció estatal, és la jugadora amb més medalles, amb un total de 12, sumant Mundials, Europeus i Jocs Olímpics. En declaracions a l'ARA, mitjà del que és col·laboradora, explicava fa poc que no descarta arribar als Jocs de Tòquio del 2021.

La renovació de Palau se suma als noms d’Helena Oma, María Araújo, Marta Xargay i Julia Reisingerová per a la temporada 2020-2021. La vinent serà una temporada de canvis ja que Citylift Ascensors deixarà de ser patrocinador oficial de l’Uni Girona CB. L’empresa, fundada a Girona pel mateix president del club, Cayetano Pérez, el qual es va desvincular de Citylift l’any passat, ha estat un dels màxims col·laboradors del club les últimes sis temporades, donant nom a l’equip, juntament amb Spar.

Aquesta temporada el club gironí defensava el títol de Lliga quan el covid-19 va provocar la suspensió de la competició sense cap campió.