La lliga de bàsquet planeja acabar la temporada amb tots els equips concentrats a les Canàries

La lliga de bàsquet treballa per poder finalitzar la temporada i estudia un escenari en què la Lliga Endesa s'acabaria jugant amb tots els equips a les illes Canàries, on l'impacte del covid-19 és inferior. Els clubs de la lliga ACB ja fa dies que treballen aquesta possibilitat, que serviria per cobrar la major part dels drets televisius de la temporada. En canvi, no es podrien ingressar diners per taquilles, que els clubs ja donaven per perduts.

L'ACB, però, encara no ha definit el format. Es parla d'un play-off amb 16 equips de 18, en què els dos últims, l'Estudiantes i el Fuenlabrada, seguirien a la màxima divisió i rebrien una part dels drets televisius. O un format més reduït. En funció del format, també es decidiria si es juga tot en una mateixa seu o es fan servir pavellons tant a Gran Canària com a Tenerife. Els clubs confien a adoptar una decisió definitiva a l'assemblea telemàtica que celebraran el 20 d'abril.

La idea seria fer tests a tots els jugadors i personal desplaçats a les Canàries, una zona on la mitjana de defuncions i contagis pel covid-19 és molt inferior. A més, els equips haurien d'arribar dues setmanes abans de la tornada de la competició per poder començar a entrenar-se per recuperar la forma. I de passada tenir prou temps per intentar detectar positius.