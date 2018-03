Els 10 aspectes tàctics que han transformat la defensa del Barça Lassa

"Durant els quatre primers dies amb Svetislav Pesic no vam entrenar res d'atac. Només vam treballar la defensa i això li dóna una pista clara al jugador de cap on vol anar l'entrenador. Vam treballar molt el sistema defensiu i les transicions. Quan un entrenador ho té tan clar, el jugador també. O defensàvem o no guanyaríem. O defensàvem o jugaria un altre company. Això ens va portar a fer les coses millor en defensa. Després Pesic va confiar en el nostre talent ofensiu. Ens va donar llibertat i va apuntalar quatre coses que ja teníem. A partir d'aquí ens va demanar que prenguéssim decisions, que no dubtéssim i que no féssim dubtar als companys. Ens va convidar a seguir la nostra primera intuïció. Si no equivocàvem, ens equivocàvem. Això és bàsquet, tothom s'equivoca. L'equip que s'equivoca menys guanya els partits. Tenir la simplificació tan clara és el que ens va ajudar".

Pau Ribas resumeix amb aquesta frase la metamorfosi del Barça Lassa, que aquest diumenge (18.30 hores, #0) disputa el clàssic. L'equip blaugrana arriba al partit contra el Reial Madrid animat per les dues victòries contra l'UCAM Múrcia i l'Estrella Roja, dos rivals que no van poder superar els 55 punts, però conscient que l'etern rival, tot i el títol de la Copa del Rei i la baixa de Luka Doncic, continua estan un esgraó per sobre. El vestidor culer, però, se sent amb arguments per discutir-li la victòria.

Què ha canviat a la defensa del Barça Lassa?

1. La transició és clau i la defensa comença en el propi atac. Pesic vol empènyer l'equip a capturar més de 15 rebots ofensius i a perdre menys de 12 pilotes.

540x306 Rebot ofensiu Rebot ofensiu

2. Per evitar les transicions ofensives del rival els jugadors no dubten en utilitzar les faltes com un recurs tàctic més. Pesic vol que el rival anoti menys de 18 punts en contraatac.

540x306 Faltes personals Faltes personals

3. Tots els jugadors del Barça pressionen ara l'inici de l'atac rival. Aquesta norma, pensada per restar-li segons a la possessió de l'adversari, inclou els pivots.

540x306 Pressió amb pivots Pressió amb pivots

4. Els jugadors de l'equip blaugrana intenten realitzar un 'trap' en el moment precís en què la pilota creua la línia del mig del camp, que es converteix en un defensor més.

540x306 Trap Trap

5. Una vegada arribats al cinc contra cinc, els jugadors del Barça Lassa embruten molt bé les línies de passada, dificultant qualsevol moviment de pilota que el rival tingui pensat.

540x306 Línies de passada Línies de passada

6. Un dels grans objectius de la defensa és evitar que el rival pugui invertir la pilota del costat fort al costat dèbil amb facilitat.

540x306 Evitar inversió Evitar inversió

7. Els desplaçaments sense pilota també són més difícils ara. Els jugadors culers utilitzen el 'body check' per entorpir la trajectòria dels rivals. El camí desitjat deixa de ser un camí possible.

540x306 'Body check' 'Body check'

8. La defensa del bloqueig directe ha canviat molt i en la majoria de situacions els pivots no surten al flaix sinó que esperen en una zona intermitja que els permet evitar la penetració de l'exterior i controlar la continuació de l'interior. Creix la responsabilitat del defensor exterior, que ha d'intentar passar el bloqueig per dalt.

540x306 Bloqueig directe Bloqueig directe

9. El sistema d'ajudes s'ha clarificat molt i els jugadors col·lapsen millor la seva àrea defensiva.

540x306 Ajudes defensives Ajudes defensives

10. El treball defensiu acaba amb la recuperació de la pilota o el rebot defensiu. Pesic vol reduir el número de rebots dels rivals, deixant-lo per sota dels 10.