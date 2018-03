L'ACB continua sense president

Els clubs de la Lliga Endesa han decidit aquest dilluns nomenar José Miguel Calleja com a director general de l'ACB. En canvi, no hi ha hagut acord en l'elecció d'un president, i el debat i la possible elecció s'han ajornat fins a una pròxima assemblea.

Calleja, que s'incorporarà després de la signatura del seu contracte, és un executiu especialitzat en gestió empresarial i procedeix de l'empresa PKF Attest , especialitzada en consultories , auditories i gestió financera i corporativa . Precisament , Calleja havia treballat al costat dels clubs i la directiva de l'ACB des de l'octubre passat en l'anàlisi i optimització de l'organització, fet que li permet conèixer els seus projectes , objectius i pressupost.