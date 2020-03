Abrines desperta el Barça a Berlín

Svetislav Pesic portava dies advertint del bon moment d’Àlex Abrines, i el jugador mallorquí li va donar la raó ahir a la pista de l’Alba de Berlín, on el Barça va remuntar un desavantatge d’11 punts per endur-se la victòria (80-84). L’actuació de l’ex-NBA va ser decisiva, ja que va anotar 17 punts amb tan sols una errada en el llançament. “Hem fet una bona defensa i això ens ha permès aconseguir la victòria en un partit amb molts canvis en el marcador”, va dir l’aler. “Hem jugat contra un excel·lent equip que aposta per un gran joc col·lectiu i hem trigat 30 minuts a entendre on érem”, va opinar el tècnic serbi.

El Barça va començar el partit jugant amb criteri i defensant molt bé les jugades de perímetre de l’Alba de Berlín. L’estratègia li va permetre construir-se una diferència de nou punts (18-27). La comoditat del primer quart va fer que l’equip blaugrana s’acomodés i rebaixés l’energia contra un rival que va aconseguir el seu ritme anotador habitual. Les pèrdues de pilota i els problemes en el rebot es van convertir en una llosa per al conjunt visitant. Un parcial de 28-11 va provocar que l’equip català arribés al descans amb un desavantatge de vuit punts (46-38).

Tram final molt fiable

La situació no va millorar a l’inici de la segona meitat, quan un ben treballat Alba de Berlín es va fer amb una diferència d’11 punts en el marcador (53-42). Martin Hernannsson i Jonas Mattisseck van trobar el ritme que el seu equip necessitava per competir contra un Barça que va trigar massa a entendre que necessitaria una versió notable per evitar una derrota amb la qual no comptava. La reacció visitant va arribar gràcies a tres factors. El primer, l’habitual, la defensa. El segon, l’ordre ofensiu. Malcolm Delaney va millorar l’entramat ofensiu del conjunt culer, que va limitar les seves pèrdues de pilota. El tercer, Abrines. El mallorquí es va convertir en una referència bàsica en atac i, a més, va ser útil en un parell d’accions defensives de gran importància per al resultat final.

Tot i arribar als últims dos minuts i mig per sota en el marcador (77-76), la recta final del Barça va ser molt fiable i va acabar amb les opcions de victòria d’un Alba de Berlín que no va mantenir el seu nivell d’encert quan la pressió va augmentar.