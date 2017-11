Accent interior per competir al clàssic

L’Anadolu Efes es va presentar dijous al Palau Blaugrana sense dos dels seus jugadors interiors, Derrick Brown i Justin Doellman, però el Barça Lassa no va ser capaç de treure partit d’aquesta situació i l’equip turc va dominar amb solvència el rebot. A més, Vladimir Stimac va anotar 22 punts, la xifra més alta de la seva carrera. L’escenari es repetirà en el clàssic d’aquesta tarda (18.30 hores, #0), en què el conjunt blaugrana necessita imposar-se a la pintura per tenir opcions de victòria. El Reial Madrid té les baixes interiors de Gustavo Ayón i Ognjen Kuzmic. El club blanc ja ha recuperat Anthony Randolph i va inscriure divendres a corre cuita Walter Tavares, acabat de fitxar, i Trey Thompkins, però és evident que Pablo Laso va curt de centímetres per competir contra jugadors com Kevin Seraphin, Ante Tomic o Pierre Oriola.

Sito Alonso no es refia d’aquesta teòrica debilitat interior del rival blanc. “El Reial Madrid té una plantilla llarga i amb automatismes des de fa anys i això li permet afrontar les dificultats en forma de lesions de manera molt més senzilla tàcticament”, opina l’entrenador. L’equip entrenat per Laso va capturar dijous 20 rebots menys que el Maccabi Fox Tel Aviv. “El Madrid és un equip físic que carrega el rebot i té Felipe Reyes, el millor home d’Europa en rebot ofensiu”, confirma Oriola.

A banda d’intentar imposar-se a prop de cistella, el Barça Lassa necessita millorar la seva defensa, ja que aquesta condiciona notablement el seu joc ofensiu. Alonso busca que l’equip generi la seva energia des del darrere, un fet que li permet recuperar pilotes, controlar el rebot i sortir en velocitat per jugar més situacions de contraatac i transició que no pas d’atac estàtic. La plantilla està dissenyada amb aquest objectiu i quan millor defensa, millor ataca, però encara no ha trobat la regularitat i combina bones actuacions amb d’altres de preocupants. Alguns dels jugadors encara no han agafat els automatismes que l’entrenador aspira a implantar.

Tot i les baixes, el Madrid arriba a l’enfrontament contra el Barça Lassa com a líder de la Lliga Endesa. “Les sensacions de l’inici de temporada són bones i l’equip està creixent. Els jugadors han acceptat alguns canvis de rols. Estem patint una cosa que és molt difícil de controlar: les lesions. Això, però, no pot fer abaixar el nostre nivell d’autoexigència. Arribar a aquest clàssic invictes a la Lliga Endesa parla bé de la resposta que està tenint l’equip a aquests problemes”, analitza Laso, que ha utilitzat Jonas Maciulis com a aler pivot durant alguns partits.

La Penya visita el Baskonia

Animat per dues victòries consecutives, el Divina Seguros Joventut visita aquesta tarda el Baskonia (18 hores, Movistar Deportes 1). “L’equip basc ha tingut un canvi anímic amb el canvi d’entrenador i d’aquestes últimes setmanes destacaria que juguen amb molta intensitat, independentment de com vagi el partit i el marcador. Ara mateix Granger i Shengelia són les seves fonts per generar avantatges, tot i que tenen moltes més coses, i serà important defensar-los bé”, diu Diego Ocampo.