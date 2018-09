Ádám Hanga: “Quan l’equip va bé és quan hi ha oportunitats per fer jugar els joves”

El Barça Lassa disputarà aquest divendres (19 hores, #Vamos) la semifinal de la Supercopa Endesa contra el Kirolbet Baskonia. Ádám Hanga, una de les baixes amb les quals es trobarà Svetislav Pesic, analitza com veu el nou projecte de l’equip blaugrana. L’altra eliminatòria la disputaran el Monbus Obradoiro i el Reial Madrid (21.30 hores, #Vamos).

Com va el genoll?

El genoll està molt millor. Fa tres mesos que em vaig operar i les coses van pel bon camí. A poc a poc em sento millor. No m’agrada estar lesionat, no ho porto bé. És el pitjor que li pot passar a un esportista. He passat tot l’estiu amb crosses i això és dur, però és el que tocava. L’operació m’ajudarà de cara al futur i espero que serveixi per allargar la meva carrera una mica. Ara només em queden sis setmanes per tornar.

La temporada passada vau ser molt irregulars. Quina és la clau per jugar amb més estabilitat?

Ser més regulars. La temporada passada vam tenir molts partits en què no vam trobar el ritme i vam enllaçar quatre o cinc partits en què vam jugar molt malament, però després també vam tenir partits molt bons. Encara no sé per què ens va passar. No sé si el problema vam ser els jugadors o si va ser cosa de l’entrenador o de la pressió... Però ja és el passat. Hem d’analitzar per què ens va passar això, però ara el que importa és el futur. Aquesta temporada se’ns presenta un nou repte. Tenim nous jugadors i tinc moltes ganes de veure com colla tot.

A què ha d’aspirar aquest equip?

L’any passat va ser molt dur. Guanyar la Copa del Rei va ser important, però a l’Eurolliga i a la Lliga Endesa no vam aconseguir les coses que volíem. Crec que hem construït un bon equip i intentarem fer les coses bé. Els nostres objectius sempre són els mateixos: arribar a la final four, jugar la final de la Lliga i la Copa del Rei i guanyar títols.

Alguns dels jugadors que segueixen hauran de canviar de posició; penso en Víctor Claver. ¿Serà molt diferent l’estil del nou Barça?

Crec que no perquè l’entrenador continua sent Svetislav Pesic, que exigeix molta defensa. Aquesta serà la nostra principal arma. Volem defensar bé i després córrer, jugar molt ràpid. Tenim talent, especialment dins de la pintura amb Ante Tomic i Kevin Seraphin. Des de fora tenim jugadors que poden anotar com Kuric i Pau Ribas. També tenim dos bases, que aquest any tenen un nivell molt alt. No sé quina posició ocuparà Víctor Claver o quina ocuparé jo, crec que això dependrà dels partits i de com anem trobant el nostre estil de joc. És per això que no m’agrada estar lesionat, hauré d’entrar més tard a l’equip, però la temporada serà molt llarga. Hem d’anar a poc a poc.

Quin balanç fas de la pretemporada?

No hem de pensar gaire en els resultats de la pretemporada perquè encara ens estem preparant per competir. El nostre entrenador ens recorda sempre que ara és el moment d’entrenar, no de jugar. Estem en el bon camí, l’equip s’està construint. Els jugadors estan intentant trobar el seu rol. La gent és impacient. Això és el Barça i hem de guanyar tots els partits.

El primer repte arriba a Santiago de Compostel·la, on el Barça Lassa juga contra un rival que tu coneixes bé, el Kirolbet Baskonia.

El Baskonia és un equip molt fort, tal com vam veure la temporada passada. No ha canviat gaires jugadors. Gairebé té el mateix equip i això li dona una mica d’avantatge, però és una eliminatòria a un partit. Pot passar qualsevol cosa i crec que tenim oportunitats de guanyar. Fa més d’un mes que estem entrenant per a aquest partit.

Com heu viscut l’adeu de Navarro des de dins del vestidor?

Estem acomiadant una llegenda i la trobarem a faltar. Crec que seguirà ajudant l’equip. Ho farà d’una manera diferent, però ens seguirà ajudant. Tothom ha patit. Hi ha situacions que la gent no pot controlar. No em correspon a mi dir-ho, però al final espero que tothom estigui content.

Els aficionats tenen ganes de veure jugadors joves al primer equip. ¿Els veus preparats?

Sí, però això depèn dels resultats. Hem de saber que quan l’equip va bé és quan hi ha oportunitats per fer jugar els joves. Això, per exemple, és el que fa molt bé el Reial Madrid. La responsabilitat la tenim els jugadors importants, que hem de guanyar partits perquè ells tinguin oportunitats. Jo els veig molt potencial i un gran futur al Barça. A mi m’agrada molt Aleix Font. També Rolands Smits.