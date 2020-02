Agredolç adeu europeu del Baxi Manresa (61-64)

El Baxi Manresa va perdre ahir contra el Dinamo Sàsser en l’última jornada de la Champions League Basketball (61-64). L’equip del Bages va dir adeu al somni europeu i es va quedar a les portes de disputar els vuitens de final de la tercera competició europea. En un partit condicionat pels nervis dels locals, als quals després del triomf de l’Ostende només els servia la victòria, el Nou Congost no va poder celebrar una nova gesta. Els mals percentatges des de la línia de tres punts i els problemes en el rebot van ser una llosa massa gran. David Kravish, amb 11 punts, va ser el jugador més destacat.

Pedro Martínez va tenir les baixes de Frankie Ferrari i Ryan Toolson, que va recaure de la seva lesió i haurà d’estar unes setmanes fora de la pista. L’escorta té des de fa setmanes una lesió al peu dret de la qual no acaba de fer net i, per assegurar la seva recuperació, estarà prop d’un mes sense jugar. El Baxi Manresa es va acomiadar de la competició europea amb una ajustada derrota contra el conjunt italià. L’equip català no va desconnectar del partit en cap moment, però uns mals primer i tercer parcials van evitar el triomf local contra un rival ben endreçat. Tot i arribar al tram final en desavantatge, el conjunt entrenat per Martínez va remar a contracorrent i van tenir opcions per empatar el partit i, fins i tot, guanyar-lo. A vuit segons per al final i dos punts per sota, el Baxi Manresa va malbaratar una possessió. Luke Nelson va assumir la responsabilitat en atac, però la seva safata no va acabar en bàsquet. Quan perdia per tres punts i buscava forçar la pròrroga amb un triple, a Deividas Dulkys se li va escapar la pilota.

Samarreta contra el càncer

Les equipacions especials que el Baxi Manresa farà servir dissabte contra el Casademont Saragossa seran subhastades per recaptar fons contra el càncer. Els patrocinadors han cedit els seus espais per a la iniciativa. Els jugadors lluiran un mosaic especial en una samarreta que simbolitza la unió dels esforços en la lluita contra aquesta malaltia.