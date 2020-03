“Aprendre no és només una etapa, és tota la vida. És pot aprendre d’altres entrenadors, però també dels jugadors. És una actitud. Jo vaig néixer entrenador, i quan jugava ja em passava tot el dia pensant en el joc”. Aíto García Reneses s'ha jubilat dues vegades, però als 73 anys continua treballant i actualment és l'entrenador de l'Alba de Berlín. L'equip alemany, que aquest dimecres rep el Barça (20 hores, DAZN), és un dels conjunts que practiquen un joc més atractiu de l'Eurolliga. La seva aposta pel joc ràpid és tota una declaració d'intencions. " El Barça és un dels millors equips d’Europa i, per descomptat, tots sabem que el nostre percentatge de possibilitats de guanyar és bastant baix. Tot i així, hem de tractar de competir com cada dia, per molt difícil que sigui el rival. Aquesta és l’única manera de millorar, que és el nostre objectiu principal", diu amb naturalitat.

"El nostre percentatge de possibilitats de guanyar és bastant baix" Aíto García Reneses Entrenador de l'Alba de Berlín

Pioner a l’hora d’implantar tàctiques i mètodes de treball, Aíto té clara quina és la combinació perfecta. “L’èxit de la generació de jugadors com els germans Gasol i Navarro és que tenen fonaments i són intel·ligents. Les repeticions són necessàries, però és imprescindible combinar la formació del jugador amb la de la persona. És important que els joves es formin estudiant, perquè el desenvolupament de la ment no es pot aconseguir només amb el bàsquet. La capacitat de comprensió facilita qualsevol aprenentatge. El que marca la diferència és escollir entre les 1.000 situacions del joc. Cal ensenyar quan i com fer les coses”, diu. L'entrenador, que és un enamorat dels problemes matemàtics i de la fotografia, va recomanar a Edy Tavares que fes sudokus i va alimentar la passió de Xavi Fernández pels escacs.

651x366 Aíto García Reneses / EFE Aíto García Reneses / EFE

El Tívoli va acollir l'any 1954 la presentació a Barcelona de Campeones de ébano, una pel·lícula en blanc i negre que explicava la història dels mítics Harlem Globetrotters. Quan Alfonso Sánchez, un prestigiós crític de cine de l'època, va presentar el film a TVE va resumir l'argument assegurant que tractava "d'un esport de pati de presó". A Aíto li encanta recordar l'anècdota per analitzar com ha evolucionat el món del bàsquet. El tècnic madrileny, que va participar en un cameo a La familia y uno más, és un enamorat de qualsevol innovació. “En el bàsquet actual les defenses són més agressives i, per tant, el temps és un aspecte cada vegada més important. El bàsquet pot ser més espectacular si es juga a més velocitat. El canvi de regles, com l’aplicació de l’esperit original de les faltes antiesportives, hi pot ajudar, però el pes dels exàrbitres no hauria de ser tan gran a l’hora de repensar les normes. L’estil del bàsquet europeu ha de ser intel·ligent i ràpid”, diu l’entrenador, que té una visió crítica amb l’ small ball, una tàctica molt de moda a la NBA que aposta pel joc sense pivots. “Hem de protegir el joc interior perquè hem perdut molta riquesa en el joc. El bàsquet ha de ser més complet i no pot ser que el bloqueig directe ho monopolitzi tot”, assegura Aíto, que demana combinar els resultats amb la progressió contínua dels jugadors.

El Barça no se'n refia

L'Alba de Berlín va perdre e l partit de la primera volta al Palau Blaugrana per 103-84, però Svetislav Pesic no es refia del rival, que fa unes setmanes es va proclamar campió de la MagentaSport BBL Pokal. "No estem jugant un bàsquet fantàstic, però ens està servint per guanyar partits. Hem de millorar en molts detalls, i per això treballem molt quan tenim l'oportunitat d'entrenar-nos. Estem més o menys contents amb els resultats, però amb aquesta continuïtat hem de treballar molt i evitar els alts i baixos. Hem de pensar en això durant els partits. L 'Alba ha tingut continuïtat, ja que porta tres anys amb Aíto. Els jugadors han après el joc pel qual aposta, principalment de transició, però no sempre. No només juguen ofensius, sinó que també fan una bona defensa agressiva, sobretot a casa", adverteix l'entrenador del Barça.



"Han guanyat alguns partits contra favorits. No serà fàcil jugar contra un equip com ells, ja que juguen sempre amb 11 o 12 jugadors per mantenir el ritme alt en tot el partit", recorda Pesic sobre l'Alba de Berlín, que ocupa el lloc 15 al'Eurolliga, amb un balanç de 9 victòries i 17 derrotes.