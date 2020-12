Albert Soler: "Vam sentir que Thomas Heurtel ens estava enganyant"

El Barça i Heurtel continuen negociant la desvinculació del base. El club blaugrana pretén que el jugador francès renunciï al sou que li queda per percebre aquesta temporada a canvi de la seva carta de llibertat. La data límit perquè el director de joc fitxi per un equip d’Eurolliga és el dimecres 6 de gener, quan s’acaba el termini per inscriure noves incorporacions. “És una situació molt difícil per a tots, però nosaltres hem de protegir el club”, va dir Sarunas Jasikevicius.

"Des del moment en què vam comunicar a Thomas Heurtel que no formava part de la disciplina del primer equip Barça també es va decidir que no aniria convocat en els següents partits, el de la Penya i el de l'Efes. El jugador va començar a negociar i ens va demanar viatjar amb el xàrter de l'equip a Istanbul per tancar les negociacions. No va seguir en cap moment la disciplina de l'equip i la vida que va fer va ser aliena. Ens va demanar entrenar i va poder fer-ho", va explicar Albert Soler, director de l’Àrea d’Esports Professionals.

"El que va passar és que ens vam assabentar que no estava negociant amb cap equip turc sinó amb un equip de l'ACB. Ens vam sentir que el jugador ens estava enganyant. El que vam decidir va ser que acabés de fer les seves gestions i no tornés amb l'equip. En cap moment es va quedar sol i desemparat a Turquia. Es va quedar amb el seu agent i el club es va fer càrrec de les despeses. La decisió que vam prendre va ser encertada", va afegir Soler.

"El més normal és que Heurtel, que ja no compta per a l'equip, surti del club. Nosaltres facilitarem que la sortida pugui ser el més aviat possible ja que el dia 6 de gener es tanca la finestra de l'Eurolliga, però el club no indemnitzarà Heurtel si s'ha de quedar a un equip de la Lliga Endesa. Per a nosaltres no hi compta i, si decideix quedar-se al club, no estarà sota la disciplina del primer equip. Els interessos del club estan per sobre de tot. No malbaratarem els diners ni els prestigi del club", va resumir.