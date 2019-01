Albert Ventura: "Vull seguir creixent amb la Penya"

El Divina Seguros Joventut i Albert Ventura han escenificat aquest dijous la renovació del jugador fins al 2022. "Soc de la Penya i soc de Badalona, així que estic molt content. Quedar-me al Joventut era la meva idea des del començament. Aquest és el meu club, on he estat sempre, i vull seguir creixent juntament amb la Penya”, va dir Ventura.

"És un gran dia per a la Penya. És molt important que el capità, que des de pre-mini que està amb nosaltres, aposti per quedar-se. Coneix la casa i sap on volem anar. La fórmula d’èxit històrica verd-i-negre ha sigut sempre comptar amb el talent que generem al planter", ha opinat Juanan Mirales, president del club verd-i-negre. "És un jugador que ha crescut a la casa. Estem molt contents que en el seu millor moment de la carrera renovi tres anys més, perquè és un jugador integrador que transmet els valors de la Penya", ha afegit Jordi Martí, director tècnic del club.

Albert Ventura fa més de mitja vida que està a la Penya, on s’ha convertit en una de les referències del vestidor verd-i-negre. Quatre mesos i un dia després del seu naixement, el Dream Team es va penjar la medalla d'or al Palau Olímpic de Badalona. El capità del Divina Seguros Joventut va créixer sentint les històries que els seus familiars explicaven sobre Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan i companyia. Animat pel seu pare, el Xepe, un exjugador del Montgat i el Vilassar, es va estrenar en el món del bàsquet a les pistes del Minguella, tota una institució en la formació de joves. Quan tan sols tenia 12 anys va passar a la Penya, on s'ha convertit en una referència per als nens del planter que somien arribar al primer equip verd-i-negre.

Dawson, 10 dies de baixa

El club ha anunciat que Shawn Dawson, que pateix un esquinç al genoll dret, estarà de baixa uns deu dies.