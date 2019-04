Aleix Font, l'adrenalina que truca a la porta del primer equip

El Palau Blaugrana té ganes de veure un jugador del planter consolidar-se al primer equip del Barça Lassa, que avui tanca la primera fase de l’Eurolliga contra el Khimki (21 hores, Movistar Deportes). El debut d’Aleix Font a la Lliga Endesa ha disparat les expectatives dels aficionats, però encara queda el tram més difícil del camí per recórrer. El jove es va fer notar anotant set punts en poc més de sis minuts contra el Baxi Manresa. “Debutar era el meu somni. Ja ho vaig dir durant la pretemporada, quan vaig jugar els primers partits oficials. Debutar a l’ACB era un dels meus objectius i estic molt content”, reconeix l’escorta de 21 anys, que compagina la seva carrera com a jugador amb els estudis de medicina. “Pesic em va dir que estigués preparat. Quan em va cridar, va ser instantani i se’m va disparar l’adrenalina. Tots els companys em van felicitar, estaven molt contents. Ens entrenem junts cada dia, i que em donessin l’oportunitat els va fer molt feliços a tots. Estic molt agraït per la reacció que va tenir tothom. El públic va cridar el meu nom i això és brutal”, rememora.

“Va jugar un partit molt sòlid. És important per a la seva motivació. És el líder del segon equip, que juga en una lliga molt competitiva. Ha d’aprendre la responsabilitat en el joc. S’entrena amb el primer equip i estem molt contents de la seva evolució. És un jugador que ha de millorar físicament i en defensa. La paciència del jugador és important, però ell és un bon noi, molt intel·ligent”, opina Svetislav Pesic, que compta amb 13 jugadors professionals al 'roster' del primer equip.

Després de començar a jugar a bàsquet al premini del JAC Sants (2007-08) i d’una estada a Irlanda de dos anys per motius familiars (2008-10), Font va tornar a Barcelona per disputar el primer any d’infantil al JAC (2010-11). L’estiu del 2011 va arribar a l’infantil A del Barça. Posteriorment, l’escorta va completar les etapes de cadet (2012-14) i júnior (2014-16), i actualment disputa la tercera temporada com a jugador del Barça Lassa B. El català ha coincidit al primer equip amb Òscar Orellana. L’entrenador ajudant va ser el primer tècnic de l’escorta al club blaugrana, on tots dos es van proclamar l’any 2012 campions de la Minicopa. Des d’aleshores Font ha tingut Àlex Terés, Marc Calderón, Joan Braulio, Alfred Julbe i Diego Ocampo com a preparadors al planter culer. El Monbus Obradoiro va demanar incloure la seva cessió en el traspàs d’Artem Pustovyi, però el Barça va preferir retenir-lo a Barcelona.

Bolmaro, l’altra joia del filial

Com els seus companys Pol Figueras, Sergi Martínez i Atou Diagne, que es van proclamar campions d’Europa en categoria júnior, Font és un habitual en els entrenaments del primer equip, tasca que compagina amb els partits del filial. El segon conjunt blaugrana està immers a la LEB Or en la lluita per evitar el descens. Una de les notícies positives de la temporada és l’eclosió de Leandro Bolmaro, que fa uns dies va anotar set triples en un partit. “Quan em van dir que el Barça em volia, primer no m'ho podia creure i després no vaig dubtar gens, ja que és una oportunitat única d’entrenar en el millor club del món. Tenia por pel tema de la distància, tenir lluny la família i els amics, no sabia com seria tot això. Però gràcies a Déu tinc una família que pot venir molt sovint a visitar-me, i això ho valoro moltíssim. Els meus companys d’equip són com una altra família. El cos tècnic, els tutors, els dirigents i els representants m’ajuden en tot”, diu el base, a qui Ocampo també utilitza com a dos.

“En un dia normal arrenco a les 10 del matí amb gimnàs i després entrenament tècnic i d’equip fins a les 14.30 hores. A la nit, dos o tres cops a la setmana tenim treballs individuals amb l’entrenador, que sempre està disposat a fer que millorem”, diu el jugador. Un dels pròxims reptes de Bolmaro serà el Mundial sub-19, que es disputarà aquest estiu a Creta (Grècia). “Tenir el campionat tan a prop em genera moltes ànsies i moltes ganes de començar ja el torneig. Tenim un molt bon equip per poder competir i lluitar fins al final. Tinc molta confiança i fe en l’equip, així que cal anar a deixar-ho tot i representar l’Argentina de la millor manera”, reconeix el jugador en una entrevista a la Confederació Argentina de Basquetbol.

Diumenge, contra el Valladolid

El filial rep aquest diumenge (13 hores, Barça TV) el Carramimbre CBC Valladolid a la Ciutat Esportiva. Tot i la progressió dels joves i els bons minuts de joc, l’equip blaugrana ha pagat la seva inexperiència amb un rendiment irregular i actualment ocupa la quinzena posició a la LEB Or, on només el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, el Sáenz Horeca Araberri i el CB Prat sumen menys victòries.