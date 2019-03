Egipte, la nova aventura d'Alfred Julbe

Quan Albert Soler i Nacho Rodríguez li van explicar que havia de substituir de manera interina Sito Alonso, a Alfred Julbe li va sortir la vena pragmàtica. “Vaig trigar un minut a assimilar el que m’estaven proposant”, diu. L’entrenador, que va fer de pont fins que va arribar Svetislav Pesic, tan sols va dirigir un partit amb el primer equip, temps suficient per deixar la seva petjada. Rodions Kurucs, ara a la NBA, va ser titular aquell dia en què el seu discurs al vestidor va ser memorable. Aquest dijous s'ha convertit en el nou seleccionador d'Egipte.

El tècnic sempre ha menjat a banda i la seva carrera està tan farcida d’èxits com de camins atípics. Evita els lloc comuns del seu gremi i s’atreveix a dir el que tothom calla. “Jo era una persona que no sempre em mirava els partits de bàsquet. Soc de Cruyff i anava al Camp Nou amb sis anys, i per això tinc molt present la visió de l’aficionat. Durant molts anys no s’ha tingut en compte l’espectador en el bàsquet i per això les coses, i les audiències, van com van. En canvi, la nova Eurolliga és una passada, una competició espectacular. No hi ha cap partit que no sigui competit. Falta una mica d’espai, m’agradaria que ampliessin el camp, però la resta és magnífic”, analitza.

Amb el temps, Julbe ha après a evitar incendis gratuïts. “Tinc una edat per entendre tot tipus de situacions”, deixa anar. A diferència d’altres entrenadors, que presumeixen de tenir ofertes constantment, Julbe reconeix que va estar una època sense rebre cap trucada. “És un període estrany de la meva vida. Hi va haver gent de casa i de fora que va tenir paraules d’afecte pel que havia fet al món del bàsquet i ho valoro molt positivament. Van ser moments difícils en què no vaig saber tirar cap a una altra professió i, fins a l’últim any, vaig preferir no marxar a l'Amèrica del Sud. Aquests anys m’han servit per no planificar gaire les coses. He après a viure el dia a dia. Per algun motiu he sigut una persona controvertida per a molta gent”, confessa a l’ARA.