Chicago es queda sense llàgrimes per recordar Kobe Bryant

Chicago, la ciutat que va aprendre a estimar el bàsquet gràcies a Michael Jordan, s'ha quedat sense es llàgrimes per recordar Kobe Bryant. L'All-Star de la NBA ha honorat el record del mític exjugador mort en accident d'helicòpter amb un esdeveniment que ha combinat moments de festa amb espais per pair el dol.

Magic Johnson

La nit ha començat amb un memorable discurs de Magic Johnson, un dels millors ambaixadors possibles del bàsquet, que ha iniciat vuit segons de silenci per recordar Kobe Bryant i David Stern. Els jugadors s'han agafat de les mans i el públic no ha pogut contenir l'emoció. Jennifer Hudson ha interpretat ' For all we know', un tema que ha posat la pell de gallina dels espectadors.