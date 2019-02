L’All-Star posa en valor Hamidou Diallo i Joe Harris

Hamidou Diallo, jugador dels Oklahoma City Thunder, es va donar a conèixer al gran públic al proclamar-se campió del concurs d’esmaixades de l’All-Star de la NBA. La final contra Dennis Smith Jr va quedar una mica descafeïnada perquè el sophomore dels New York Knicks va fallar el primer dels dos salts de la ronda decisiva. La millor esmaixada del guanyador va ser una en què va saltar per sobre de Shaquille O’Neal i va imitar Vince Carter enfonsant el braç fins al colze. Un dels millors salts de la nit el va protagonitzar John Collins però el jurat el va infravalorar. El jugador dels Atlanta Hawks va agafar amb una mà el taulell mentre se suspenia a l’aire per acabar esmaixant a cistella passada.

Joe Harris va donar la sorpresa en el concurs de triples. L’especialista dels Brooklyn Nets va sumar 26 punts en una ronda final en què va superar Stephen Curry (24) i Buddy Hield (19). Tot i tenir 40 anys, Dirk Nowitzki va aconseguir 17 punts a la fase prèvia. A més, Jayson Tatum, jugador dels Boston Celtics, es va endur el concurs d’habilitats.

Abrines, en boca dels protagonistes

Paul George i Hamidou Diallo van analitzar la situació d’Àlex Abrines, jugador al qual els Oklahoma City Thunder van rescindir el contracte fa alguns dies per motius desconeguts.