Un All-Star marcat pel llegat de Kobe Bryant

Chicago acollirà aquest cap de setmana una nova edició de l’All-Star de la NBA. Però enguany serà la cita més especial de totes, impossible d’equiparar amb qualsevol altra per la potent càrrega simbòlica que l’acompanya. La pèrdua de Kobe Bryant no fa encara tres setmanes, en un fortuït accident d’helicòpter, va consternar el món de l’esport i va deixar un buit irreparable en els annals de la millor competició del món.

És per això que en els tres dies d’All-Star se li retran diferents homenatges. Els més mediàtics seran, òbviament, en el partit de les estrelles de dilluns a la matinada (03.00 en hora catalana, #Vamos). El vencedor d’aquest duel serà el primer equip que aconsegueixi 24 punts (en honor al dorsal de Kobe) en l’últim quart. Això sí, tot comptabilitzant el tempteig de l’equip guanyador al final del tercer període, de manera que al conjunt que estigui perdent se li sumarà la diferència negativa acumulada als 24 punts; és a dir, que si el resultat després del tercer quart és de 100 a 95, els primers necessitaran sumar aquesta xifra i els segons 29 punts.

L’altre gran al·licient del matx serà la participació de la precoç perla eslovena Luka Doncic. L’ex del Reial Madrid debutarà en el partit de les estrelles amb tan sols 20 anys. El de Ljubljana formarà part d’un cinc titular de somni amb altres estrelles com LeBron James, James Harden, Anthony Davis o Kahwi Leonard. En l’altre equip, liderat per una força de la naturalesa com Giannis Antetokounmpo, destaca la presència del company del francès Pascal Siakam, company de Marc Gasol als Toronto Raptors.

Doncic tampoc faltarà en el duel de les estrelles emergents que inaugurarà l’All-Star aquesta matinada (03.00, #Vamos). Mentrestant, dissabte serà el torn dels concursos d’esmaixades, habilitats i triples (02.00, #Vamos). Aquest últim comptarà amb la novetat que els tiradors executaran un parell de llançaments des dels nou metres.