Amarga ressaca al Palau

El Reial Madrid va recuperar la seva veu habitual al Palau Blaugrana, on va superar amb autoritat un Barça Lassa de ressaca al qual el partit ni li anava ni li venia (74-101). L’equip blanc, que tenia ganes de fer sang, va passar per sobre d’un conjunt culer exhaust pel sobreesforç de la Copa del Rei. La diferència va ser majúscula, i la decepció dels seguidors culers, notable.

A banda de les absències de Kevin Seraphin i Marc Garcia, Svetislav Pesic va tenir les baixes d’última hora de Pau Ribas (lesió muscular a la cuixa esquerra), Rakim Sanders (lesió muscular a l’espatlla dreta) i Pierre Oriola (procés gripal). Aquestes absències i la diferent importància amb la qual els dos equips havien marcat la data en el calendari van condicionar el joc. El Reial Madrid, que aspira a classificar-se amb el factor pista a favor per als quarts de final de l’Eurolliga, necessitava el triomf. A més, l’equip blanc volia prendre’s la revenja i recordar al Barça Lassa que continua un esglaó per sobre.

La posada en escena va evidenciar la diferència de plantilla que tenen els dos equips i li va donar més mèrit a la victòria blaugrana a Las Palmas. Veient el 10-30 amb el qual va començar el partit resulta increïble pensar que cinc dies abans el Barça Lassa va aconseguir la victòria en un clàssic amb un títol en joc.

Sense Pau Ribas, Pesic va tenir problemes per dominar el ritme del partit, ja que ni Phil Pressey ni Petteri Koponen van oferir garanties com a directors de joc per donar descans a Thomas Heurtel. Edwin Jackson, a més, continua sense adaptar-se i cada dia que passa sembla el del seu debut.

La segona meitat es va fer eterna per a un Barça Lassa que les va passar magres perquè la renda visitant no arribés als 35 punts. El descans d’aquest cap de setmana li farà profit a un conjunt que necessita temps per recuperar forces i, sobretot, per treballar els conceptes tàctics sobre els quals Pesic vol fer créixer l’equip.

Celebració sense passadís de l’etern rival

Vuit minuts abans de començar el partit, Svetislav Pesic i Joan Carles Navarro van oferir el títol de campions de la Copa del Rei als aficionats culers. El Reial Madrid no va fer el clàssic passadís d’honor i, a més, cap dels seus jugadors va aplaudir l’etern rival. Un total de 6.829 espectadors van presenciar en directe el partit al Palau Blaugrana, on es va desplegar una pancarta que deia “La lluita, l’únic camí”. A més, es va cridar “llibertat” en diverses ocasions.