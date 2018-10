L’Andorra nega a la Penya debutar amb una victòria (65-75)

En el primer partit de l’ACB d’aquest curs de la Penya (l’enfrontament contra el Breogán va ser ajornat i es jugarà el 24 d’octubre), els de Carles Duran van perdre contra el MoraBanc Andorra a casa (65-75). El partit va començar amb una gran posada en escena del Joventut i un Andorra endormiscat, fet que va permetre als verd-i-negres posar terra pel mig al marcador, però el lideratge d’Albicy i l’entrada del pivot Diagne van revitalitzar els visitants, que van aconseguir tancar el primer parcial amb 21-19.

Al segon quart, els andorrans van millorar al darrere i la igualtat es va imposar. Laprovittola portava el timó de la Penya però amb un Dawson desencertat, mentre que els andorrans vivien del rebot ofensiu (compensant, així, la manca d’encert des de la línia de tres) per evitar que els verd-i-negres es fecin amb el control del partit. A falta de tres minuts pel final del segon quart, els andorrans van empatar per primer cop el duel 31-31, tot i que la Penya va treure el seu caràcter per arribar manant per un ajustat 39-38 al descans.

Al tercer període l’Andorra va prémer accelerador i va aconseguir capgirar el marcador amb un parcial de 14-18 que deixava el lluminós al final del període amb 53-56 i tot obert per al final. Al darrer quart, la reacció local no va arribar i els d’Ibón Navarro van aguantar per capdavant al marcador fins al final.