Andrea Vilaró protagonitza la millor actuació de la temporada

Andrea Vilaró va destrossar els millors registres de la temporada i va acabar el partit de dissabte contra l'IDK Gipuzkoa amb 36 de valoració. Cap altra jugadora ha arribat a unes xifres tan altes aquesta campanya. La jugadora del Cadí La Seu va sumar 19 punts, 7 rebots, 6 assistències, 5 pilotes recuperades i 3 faltes rebudes en 31 minuts de joc. L'equip entrenat per Bernat Canut va aconseguir la tretzena victòria de la temporada i manté la quarta posició.

Quatre jugadores de la Lliga Dia havien arribat aquesta temporada a 35 de valoració ( Keisha Hampton, Vionise Pierre-Louis, Shay Murphy i Atonye Nyingifa), però el registre de Vilaró supera totes les actuacions anteriors.

No he vist el partit, però veig la valoració... 36 !

No està del tot malament...

Suposo que t'has quedat a gust, no? @andrea_vilaro

Jo crec que podràs dormir tranquil•la aquesta nit 😴👏