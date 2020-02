Aniversari rodó al Gran Canaria Arena

Svetislav Pesic va complir ahir dos anys a la banqueta del Barça. El tècnic serbi va celebrar l’efemèride amb una victòria a la pista de l’Herbalife Gran Canària (65-81). El triomf li permet arribar a la Copa del Rei, el primer gran test competitiu de la temporada, com a líder en solitari de la Lliga Endesa. Tot i tenir les baixes de Thomas Heurtel i Nikola Mirotic, l’equip blaugrana no va badar al Gran Canaria Arena, on va fer un joc molt sòlid. Els baixos percentatges des de la línia de tres punts (4/17) no van ser un obstacle per al conjunt català.

Pierre Oriola, Ante Tomic i Cory Higgins, que reapareixia després d’un equinç de turmell, van exhibir-se contra l’Herbalife. L’equip canari va patir per aturar el joc interior d’un Barça que va anar de menys a més. Els blaugranes va mostrar la seva ambició mantenint la concentració durant els 40 minuts i van tancar una setmana rodona amb tres victòries. “Hem jugat un partit molt sòlid i hem agafat ritme gràcies a la nostra defensa. Des de l’inici sabíem com s’ha de jugar contra el Gran Canària. És un equip que té moltes opcions en atac i no teníem gaire temps per preparar el partit tàcticament, de manera que hem decidit jugar la nostra defensa habitual amb les nostres normes. Els jugadors han fet un bon esforç després dels partits contra el València Basket i el Milà”, va reconèixer Pesic.

Després de quatre temporades preocupants, l’arribada de Pesic va revitalitzar el Barça, que va recuperar el seu nivell competitiu. L’equip ocupa actualment la primera posició a la Lliga Endesa amb un balanç de 17 triomfs i 4 derrotes. Pel que fa a Europa, l’equip blaugrana comparteix una il·lusionant segona posició amb el Reial Madrid amb un balanç de 18 triomfs i 6 derrotes. En els últims dos anys Pesic ha aconseguit un total de 118 triomfs en 167 partits oficials. El registre significa un 70,6% de victòries. Si hi sumem les de la primera etapa, un total de 106 en 141 partits, la xifra total de victòries del tècnic de Novi Sad és de 224 victòries en 308 partits.

Quan Pesic va aterrar a la banqueta del Barça, el febrer del 2018, el Barça portava tres anys sense aconseguir cap títol. Amb el serbi a la banqueta, l’equip ha guanyat dues Copes del Rei (2018 i 2019) superant el Reial Madrid a la gran final. A aquests dos trofeus s’hi sumen dues Lligues Catalanes (2018 i 2019), a més dels quatre títols que Pesic va aconseguir en la primera etapa: Eurolliga (2003), Lliga ACB (2003 i 2004) i Copa del Rei (2003).

La Penya bada contra el cuer (79-81)

El Joventut de Badalona va badar contra el Montakit Fuenlabrada i no va poder arribar a l’aturada de la Lliga Endesa amb victòria (79-81). La Penya va recuperar un desavantatge de 16 punts i va empatar el partit en l’últim minut, però no va poder completar amb èxit la remuntada. Nico Richotti va anotar la cistella decisiva a 2,4 segons del final. Luke Harangody (18 punts) va ser el millor d’un equip verd-i-negre que va fer un partit massa irregular.

“Nosaltres no hem estat a l’altura de la gent que ha vingut a veure’ns. Hem jugat sense energia i el rival ha dominat tant el ritme del partit com el rebot. Hem tingut massa dependència del nostre encert. L’entrada d’Arturs Zagars i Joel Parra ens ha permès reaccionar, però hem perdut l’oportunitat de sumar la desena victòria. Sense energia i ambició és molt difícil guanyar i ens ho ha demostrat el Montakit Fuenlabrada”, va opinar Carles Duran, entrenador del Joventut. La participació dels joves va ser una de les poques notícies positives de la tarda. “Han sigut capaços de donar-nos energia”, va reconèixer el tècnic.

Tony Wroten va sumar 8 punts i 6 assistències en la seva estrena al Palau Olímpic, on un total de 6.626 espectadors van presenciar el partit en directe. La mala defensa va ser una llosa per al conjunt badaloní.