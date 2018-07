Antonio Martín, escollit per unanimitat setè president de l'ACB

L'exjugador de bàsquet Antonio Martín Espina (Madrid, 1966) acaba de ser elegit per unanimitat president de l'ACB, arran de l'assemblea d'aquest organisme que s'ha fet a Barcelona. Es converteix en el setè mandatari d'aquesta institució i el primer jugador que obté el càrrec. El que va ser pivot d'Estudiantes i Reial Madrid, entre d'altres equips, i germà del malaguanyat Fernando Martín, ha desenvolupat la seva carrera professional en sectors com el tecnològic, la banca i la televisió quan va abandonar el bàsquet.

Antonio Martín succeeix en el càrrec Francisco Roca, que ha ocupat la presidència des del 2014 fins al 2017. "És una gran satisfacció haver sigut elegit president d'una organització de la importància de l'ACB, una competició que he vist néixer i créixer durant la meva carrera esportiva i professional, i de la qual sempre he sentit que en formava part", ha assenyalat el nou mandatari en unes declaracions recollides per l' ACB. Després de la seva elecció per unanimitat, el nou president ha agraït als clubs "la confiança dipositada" en ell, i ha garantit que se centraria a "treballar per impulsar el desenvolupament de l'ACB i la Lliga Endesa durant els pròxims anys".

Amb l'elecció d'Antonio Martín, l'ACB completa la cúpula després de la designació de José Miguel Calleja com a director general el 26 de març passat.