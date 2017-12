Apagada final a Moscou (92-78)

Una bona versió del Barça Lassa no va ser suficient per aconseguir la victòria a la pista del CSKA de Moscou (92-78), un dels grans favorits al títol de l’Eurolliga. L’equip blaugrana va tutejar l’equip rus durant 35 minuts i mig, quan va encaixar un parcial de 13-0 en tres minuts que va acabar amb les seves esperances. L’última victòria europea del conjunt culer com a visitant data del 23 de febrer, quan es va imposar a Milà.

Nando de Colo (18 punts i 11 assistències), Will Clyburn (22 punts) i Cory Higgins (20 punts) van acabar amb les esperances d’un Barça Lassa que va tenir problemes per mantenir el ritme anotador dels locals.

Tot i començar sense punteria des de la línia de 6,75 metres, el Barça Lassa va seguir el pols anotador d’un CSKA amb alguns problemes en el seu joc interior. La primera accelerada local va arribar al final del tercer període i li va permetre obtenir un avantatge de 9 punts (67-58), però la reacció blaugrana va ser bona i va servir per arribar als últims quatre minuts i mig de partit amb el marcador empatat (75-75). Va ser aleshores quan el Barça Lassa va fer figa i va encaixar un parcial de 13-0 que el va descol·locar per complet (88-75). El conjunt català no va poder anotar cap cistella en joc en els últims cinc minuts, on tan sols va sumar tres punts des de la línia de tirs lliures. El CSKA, en canvi, va sumar 17 punts en el mateix període de temps.

El gruix del partit va servir per alimentar l’optimisme culer, però la recta final va recordar que aquest equip encara està molt lluny dels millors conjunts de l’Eurolliga. Sito Alonso, que va tornar a descartar Sasha Vezenkov i Rodions Kurucs, va utilitzar una rotació de nou jugadors ja que Joan Carles Navarro no va tenir minuts i la presència de Pau Ribas i Víctor Claver va ser minsa. “Si en els primers 20 minuts de partit haguéssim tingut una mica més de control del rebot i haguéssim limitat les pèrdues de pilota, haguéssim arribat amb un marcador diferent al descans”, va resumir el tècnic.

L’entrenador de l’equip blaugrana va valorar molt positivament la reacció dels seus jugadors per eixugar l’avantatge local, però va lamentar l’apagada final. “Hem tingut un tram final fatídic on hem perdut pilotes i ells ens han castigat amb triples fins aconseguir una distància inabastable. Hem d’aprendre que quan juguem contra aquests equip qualsevol distracció en qualsevol moment et penalitza molt”, va reconèixer Sito Alonso.

Sense gaire temps per refer-se de l’esforç de Moscou, viatge i diferència horària inclosos, el Barça Lassa visita diumenge la pista del Tecnyconta Saragossa.