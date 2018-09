Austràlia esmicola el somni mundialista d'Espanya (66-72)

El camí cap al títol de la selecció espanyola femenina de bàsquet a la Copa del Món de Tenerife es va acabar ahir a les semifinals després de caure 66-72 contra Austràlia. Aquest diumenge a la nit (21 h, Tdp), Austràlia s'enfrontarà a la final als Estats Units, que en l’altra semifinal es va desfer de Bèlgica (93-77). Espanyoles i belgues, per la seva part, lluitaran pel bronze a la tarda (18.30 h, Tdp).

Les de Mondelo, com contra el Canadà a les semifinals, van començar el primer quart molt desencertades, mentre que Austràlia manava en el rebot i es va imposar 15-23 al final del primer període. Al segon quart, un triple matiner de Queralt Casas va esperonar les de Mondelo que van aconseguir capgirar el signe del lluminós amb dos triples consecutius d’Alba Torrens per empatar (30-30) per primer cop. Amb 35-34 favorable a Espanya s’arribava al descans.

Després del descans, la igualtat va ser la principal protagonista d’un tercer quart que les de Mondelo van desencallar al final amb un triple sobre la botzina de Laia Palau. Amb 58-50, el màxim avantatge d’Espanya fins al moment, es va arribar al tram decisiu. L’aventatge espanyol va ser esmicolat per una gran Liz Cambage, mentre que les jugadores més veteranes de Mondelo es van anar carregant de faltes. Finalment, les australianes van brillar per capgirar el marcador i guanyar davant un combinat espanyol batallador.