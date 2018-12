El BAXI Manresa, a per la tercera victòria consecutiva

El Baxi Manresa visita aquest diumenge (12:30 h, Movistar Deportes) la pista del Montakit Fuenlabrada amb l'objectiu d'aconseguir la seva tercera victòria consecutiva i mantenir-se així a la part alta de la classificació. Els de Joan Peñarroya arriben al partit sense lesionats, amb l'excepció del vinculat Paco del Àguila. També es presenten amb la sensació d'haver aprofitat bé l'aturada de la Lliga Endesa per les finestres FIBA, no només per entrenar sinó també per descansar, ja que només Iffe Lundberg ha estat competint amb la seva selecció.

Tot i això, Peñarroya té clar que el seu equip haurà d'estar molt concentrat per afrontar la trobada: "Haurem d'anar amb la mentalitat adequada perquè és un dels camps calents, on mentalment has d'anar molt preparat per viure moltes situacions dins del mateix partit". El tècnic del Manresa espera trobar-se un Fuenlabrada carregat de confiança gràcies a la volta de Néstor García. Peñarroya recorda que el rival "manté molts dels arguments de la temporada passada", en què va demostrar que "pot guanyar a tothom i perdre amb tothom". Una de les claus perquè el conjunt català pugui portar-se el partit tornarà a ser el rendiment del base nord-americà Alex Renfroe, convertit en un dels jugadors més destacats de l'ACB, en ser el segon màxim assistent de la Lliga (5,8), el quart millor valorat (18,2) i el cinquè màxim anotador (14,7).

El partit serà també de retrobaments. El capità del BAXI Manresa, Álvaro Muñoz, va jugar dues temporades a Fuenlabrada i Àlex Llorca i Marc García, aquest en un gran moment de forma, han defensat la samarreta del Manresa en el passat. A més l'equip madrileny acaba de fitxar Siim-Sander Vene, que aquesta temporada ha tingut contracte temporal a Manresa. Fent cas a les estadístiques, es presenta un duel igualat, ja que els precedents entre Fuenlabrada i manresans al pavelló Fernando Martín presenten un 9-7 favorable al conjunt local.