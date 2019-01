Badalona s’acostuma a conviure amb l’ambició permanent

Onze mesos després de fer-se càrrec de l’equip en una situació límit, Carles Duran afronta les dues últimes jornades de la primera volta de la Lliga Endesa amb opcions molt creïbles de classificar el Divina Seguros Joventut per disputar la Copa del Rei. La Penya rep avui (17 hores, Movistar Deportes) el Kirolbet Baskonia en un partit vital per impulsar el conjunt verd-i-negre.

Uns dies després de saber que no podrà comptar amb Simon Birgander durant tres mesos, Duran espera poder utilitzar Marko Todorovic, que la setmana passada va patir una contusió al maluc. “El Baskonia té un joc interior molt fort. La setmana passada ja vam ser capaços d’aturar el València a la pintura gràcies a l’ajuda dels homes de les altres posicions, així que segur que també ho podem fer aquesta vegada”, recorda el pivot montenegrí, que en els últims cinc partits té una mitjana de 13,6 punts i 5,6 rebots. A l’espera que Marcos Delía s’adapti a l’estil de joc verd-i-negre, l’aportació de Todorovic és vital. “El Baskonia és un rival que només amb el nom ja motiva a tothom a venir al pavelló. Són un equip d’Eurolliga, que aspira al màxim i que practica molt bon bàsquet”, recorda.

El club, que aprofitarà el descans del partit per presentar els seus equips de formació, espera que el Palau Olímpic registri la millor entrada de la temporada. “Tenim ganes de jugar a l’Olímpic: ens motiva i ens agrada. Si fem bé les coses i som capaços d’igualar el seu nivell físic i mental durant 40 minuts, tindrem opcions d’aconseguir una victòria que seria molt important per a nosaltres”, opina Duran, que tampoc sap si podrà comptar amb Neno Dimitrijevic. El base macedoni arrossega problemes físics per culpa d’una dolorosa i incòmoda lumbàlgia.

L’equip basc arribarà a Badalona després d’haver disputat dos partits d’Eurolliga entre setmana, contra l’Olympiacos i l’Herbalife Gran Canària: “Per un costat, pot ser que no puguin preparar el partit com l’entrenador vulgui, però també cal considerar que venen molt rodats de competir, cosa que estan fent bé. Cada partit és un món i ens hem de preocupar de nosaltres”, adverteix el tècnic.

El Baxi Manresa, a Sant Sebastià

El Baxi Manresa tampoc renuncia a disputar la Copa del Rei. Reforçat amb Corey Fisher i Tomislav Zubcic, l’equip entrenat per Joan Peñarroya visita aquest migdia (12.30 hores, Movistar Deportes1) el Delteco GBC. “Hem incorporat dos jugadors a la nostra rotació i això ens fa millorar molt la qualitat del dia a dia. Juguem contra un rival al qual tothom pressuposa que s’ha de guanyar i jo estic bastant lluny d’aquesta percepció. Es tracta d’un equip que ha competit 80%-90% dels partits fins als últims dos minuts”, adverteix el tècnic.

El Barça Lassa tancarà rebrà aquest vespre (20.30 hores, Movistar Deportes) el Cafés Candelas Breogán. Si aconsegueix la victòria, el conjunt català s’assegurarà tancar la primera volta de la Lliga Endesa com a primer classificat, fet que li donarà el privilegi de jugar els quarts de final de la Copa del Rei en dijous i no en divendres.