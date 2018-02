Badalona conté la respiració per la Penya

Representants de l’Ajuntament de Badalona, el Joventut i la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet es tornaran a reunir aquest dijous per intentar desbloquejar la situació que amenaça de portar la Penya cap a la liquidació. L’objectiu de la trobada és fixar un calendari de pagaments, ja que, sense liquiditat, el club verd-i-negre no pot fer front als seus compromisos.

El govern municipal denuncia que no consta en arxius que es documentessin alguns procediments administratius i que la gestió era opaca. La Penya, per exemple, té pendent de justificar una despesa de 900.000 euros en manteniment del Pavelló Olímpic, corresponent als anys 2014 i 2015, i els patrons de la Fundació va acordar dimarts donar-li un marge de dos mesos per presentar la documentació necessària. L’Ajuntament demana que el club justifiqui que aquests diners es van fer servir realment per a aquest ús i que no va ser una manera encoberta de subvencionar el Joventut.

García Albiol s’espolsa les culpes

Xavier García Albiol, exalcalde de Badalona i president del PP de Catalunya, es va defensar de les acusacions rebudes de prevaricació continuada en el repartiment de subvencions públiques. “Una cosa de les que pot presumir el meu govern és d’haver posat en ordre la Fundació. Quan vam entrar a governar ni tan sols es feien actes. Les accions que van dur a terme els anteriors governs van ser correctes, però des del punt de vista administratiu tot era millorable. Nosaltres vam professionalitar la secretaria general de la Fundació i vam començar a fer bé les coses. La prova és que després de rebre una denúncia han estat investigant durant tres anys i no han trobat res i ho han hagut de tancar. Més enllà de si la Penya ha trigat a justificar unes subvencions, la feina s’ha fet bé”, va dir durant una entrevista al programa Badalona Tres60 (Televisió de Badalona). La investigació no fa perdre la son a Albiol. “Aquest tema no em preocupa. Un senyor ha estat investigant durant tres anys i els seus superiors han dit que ja n’hi ha prou, tant els responsables de Barcelona com el fiscal en cap. Les coses s’han fet amb transparència i consens”, va dir.

“Mentre jo vaig ser alcalde, dels impostos dels veïns de Badalona no en va sortir cap euro cap a la Penya. Ara és diferent. L’Ajuntament donarà una subvenció d’1,1 milions d’euros -va assegurar Albiol, que es va mostrar optimista-. Hi ha una voluntat majoritària de tots els partits polítics d’ajudar la Penya. El que no té sentit ni lògica és que hi hagi diners destinats a les finalitats fundacionals de la Fundació per promocionar el bàsquet i ajudar els clubs de la nostra ciutat i que aquests diners estiguin morts de riure al compte perquè el govern no té la iniciativa de repartir-los. No parlem només de la Penya, ja que els clubs modestos fa dos anys que no cobren”, va opinar l’exalcalde, que ja no és membre del patronat de la Fundació.

Missatges de suport

Clubs i esportistes d’arreu de Catalunya van utilitzar les xarxes socials per enviar missatges de suport al Juventut. “En la terra plural i diversa que és i volem que sigui sempre la nostra Catalunya, la Penya representeu una història i una realitat imprescindibles”, va escriure l’Espanyol. “Perquè tot el que hem patit i disfrutat contra la Penya en els 63 anys que fa que ens enfrontem no es mereixen acabar així. Perquè volem poder seguir disputant el clàssic del bàsquet i seguir disfrutant del planter i de la formació”, va desitjar el Movistar Estudiantes. “Perquè volem seguir gaudint d’un històric del bàsquet, perquè són un referent en el tracte al planter, perquè ha estat i és un mirall i perquè estem orgullosos de ser els seus veïns”, va dir l’Snatt’s Femení Sant Adrià.

Rudy Fernández, Guillem Vives, Alberto Abalde, Nacho Llovet, Ferran Bassas i Anna Cruz, entre d’altres, van tenir bones paraules sobre la feina del club verd-i-negre.