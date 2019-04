El Barça CBS busca l'última heroïcitat

Reforçat amb Aina Ayuso arran de les lesions de Laura Sòria i Regina Aguilar, el Barça CBS comença a disputar aquest dijous la fase d'ascens a la Lliga Dia a San Cristóbal de la Laguna (Tenerife). L'equip entrenat per Isaac Fernández tindrà com a rivals el Real Celta Zorka (dijous, 18.15 h), l'Ynsadiet Leganés (divendres, 18.15 h) i el Ciudad de los Adelantados (dissabte, 20.15 h).

Malgrat tenir l'ascens a tocar, aquest mai ha sigut l’objectiu del club. El Barça CBS va ascendir de la Copa Catalunya a la Lliga Femenina 2 la temporada 2017/18 i aquest és el seu segon any a la categoria de plata. Tot i tenir nou entrenador i set noves incorporacions, tres de les quals mai havien jugat a la Lliga Femenina 2, l'equip ha competit molt bé. Les opcions de pujar de categoria són complicades, però per a un conjunt amateur disputar una fase d’ascens ja és tota una heroïcitat.

“La majoria de jugadores estudien i entrenen o, com en el meu cas, treballem i entrenem. Només podem entrenar tres dies a la setmana, i tots els altres equips fan matí i tarda”, assegura la capitana, Anna Boleda, que combina la seva feina de docent al matí amb la passió pel bàsquet. És professora de biologia a secundària, una professió que, tal com afirma, “si no fos vocacional, no la podria mantenir”. “Cada cop em costa més agafar la motxilla i anar a entrenar quan encara em queden 90 exàmens per corregir. Però quan entro a la pista i agafo la pilota em passa tot el cansament del dia”. Amb més de 300 partits disputats a Segona Divisió i 4.373 punts (i pujant), Boleda també té l’honor de ser la màxima anotadora històrica de la Lliga Femenina 2. “La benzina me la recarrega el bàsquet, però segurament aquest serà el meu últim any. És un somni que no tinc, però si pugem a Primera m’agradaria continuar una temporada més al club”, comenta molt il·lusionada l’aler de Sant Feliu.

Els 'play-off' viatgen a La Seu

El Cadí La Seu i l'Spar Citylift Girona disputaran aquest dijous (20 h, Esport3) el segon partit de la semifinal catalana de la Lliga Dia. L'equip entrenat per Bernat Canut intentarà igualar una eliminatòria que va començar amb victòria del conjunt d'Eric Surís.