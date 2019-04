El Barça CBS fa història classificant-se per al 'play-off' d'ascens a la Lliga Dia (74-63)

Només els valia la victòria i així ha sigut. El Barça CBS s'ha imposat per 74-63 a l'Osés Construcción Ardoi a l'última jornada de la Lliga Femenina 2. Les blaugranes es classifiquen, per primera vegada, per al 'play-off' d'ascens a la màxima categoria: la Lliga Dia.

Tot i començar amb bon peu i acabar el primer quart cinc punts per sobre (21-16), les blaugranes s'han vist superades al segon temps i han marxat al descans un punt per sota (34-35). La reacció ha arribat en el tercer temps, en què les jugadores d'Isaac Fernández han passat al davant (57-49). Finalment, el marcador del pavelló Joan Carles Navarro ha situat el 74-63 definitiu que certifica l'accés a la fase final.

Amb 17 victòries i 9 derrotes, el Barça CBS acaba la fase regular del grup A com a quart classificat i disputarà el 'play-off' d'ascens d'aquí una setmana i mitja a Tenerife.