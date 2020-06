Oriola i Hanga, del mono de feina als lluentons (73-85)

El Barça entén qualsevol tipus de desafiament. L'equip blaugrana ha desactivat el RETAbet Bilbao (73-85) i es manté com l'únic equip invicte de la fase final de la Lliga Endesa. El conjunt culer s'ha assegurat la seva presència a les semifinals de diumenge i, a més, ha certificat la primera plaça del grup. Tot i els nefastos percentatges des de la línia de tres punts, els jugadors entrenats per Svetislav Pesic han sabut sumar el seu quart triomf a València.

"Ens falta una mica de frescor, perquè tots els equips del nostre grup juguen amb molta intensitat. Jugar quatre partits contra equips que corren i tenen molta energia no és fàcil. Aquesta victòria és important. Si volem acabar guanyant hem de superar els millors equips del moment", ha opinat Pesic. L'entrenador serbi ha deixat fora de la convocatòria un Nikola Mirotic que diumenge va acabar amb problemes físics. L'aler pivot ha vist el partit assegut al costat de Kevin Pangos, Leandro Bolmaro i Sergi Martínez, els altres jugadors descartats. El protagonisme del jugador d'origen montenegrí l'ha agafat Pierre Oriola (23 punts i 9 rebots), a qui el seu compromís li permet adaptar-se a diferents rols en funció de cada moment. El de Tàrrega, que mai escatima esforços, entén perfectament què es necessita d'ell en cada moment. "Oriola mai podrà ser com Mirotic, però Mirotic tampoc podrà jugar mai com Oriola, que ha jugat un partit molt complet", ha reconegut Pesic. "Estic content, no estic acostumat a aquestes coses perquè el meu paper acostuma a ser més secundari. Estic satisfet amb el treball que hem fet. A la segona meitat ells no han mantingut el ritme i no han pogut jugar amb tanta agressivitat", ha explicat el pivot català. Un altre dels destacats de la tarda ha sigut Ádám Hanga, que ha repartit 12 assistències. Oriola i Hanga han canviat el seu mono de feina habitual pels lluentons.

Les defenses alternatives plantejades per Àlex Mumbrú han incomodat el Barça durant tot el partit, trencant el seu ritme de joc i rebaixant els seus percentatges de tir. Tot i començar el duel amb concentració (16-21), l'equip blaugrana ha rebut un parcial de 14-0 a l'inici del segon període (30-21). El RETAbet Bilbao ha aprofitat un tram de molta inspiració per obrir una escletxa de nou punts al marcador. El conjunt culer ha sabut reaccionar i arribar al descans amb la situació controlada (33-34).

El Barça ha utilitzat els primers minuts del tercer període per distanciar-se d'un RETAbet Bilbao, que ha tingut problemes per mantenir l'exigència de la seva defensa exhibida durant la primera part. El rival basc s'ha refet amb un bon parcial de 9-0 (50-49), però el pas dels minuts ha dificultat el seu objectiu i s'ha anat quedant enrere al marcador (61-76). Les pèrdues de pilota s'han convertit en una llosa per a Mumbrú i els seus jugadors. "Estic content amb els meus jugadors perquè no tot és guanyar i han jugat al 200%. El Barça ens ha trencat durant el tercer període i hem arribat justos d'energia per intentar la remuntada", ha analitzat el tècnic català.

El Kirolbet Baskonia ha superat l'Unicaja en un partit que s'ha resolt a la pròrroga (87-86). Achille Polonara s'ha convertit en l'heroi de l'equip basc, ja que ha forçat el temps extra i ha certificat el triomf amb un tir lliure.