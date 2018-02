Pesic: "L'entrenador sempre necessita temps, però no plorem"

Quinze anys després de guanyar la Copa del Rei a València, Svetislav Pesic tornarà a dirigir el Barça Lassa a un torneig del KO. "Es pot veure que l'entrenador ha treballat molt perquè ha perdut la veu", ha bromejat el tècnic, visiblement afònic. "Hem intentat canviar alguns detalls. Hem de fer aquest equip intel·ligent jugant junts sis mesos. He preguntat molts als jugadors com volen jugar en atac", ha explicat, que no podrà comptar amb Kevin Seraphin.

"L'entrenador sempre necessita temps, però no plorem i intentem treure el màxim. El partit contra el Bilbao em va donar informació sobre com reaccionen els jugadors. Necessitem tranquil·litat, que millora les decisions. Tenim motivació, però es guanya amb bones decisions i defensa", ha recordat.

El Barça Lassa debutarà divendres. "Tenim un pla de joc i el nostre objectiu és seguir-lo. El Baskonia juga amb ritme i practica un bon bàsquet. El seu joc té continuïtat i resultats, però no hi ha favorits a la Copa del Rei", ha assegurat.

Pesic ha estat preguntat sobre si ja ha tingut temps per veure qui és el líder de l'equip. "De moment el líder és l'entrenador", ha contestat. "El passat ens pot ajudar a no repetir errors", ha dit el serbi, que no ha volgut valorar el paper que tindrà Edwin Jackson.

L'entrenador no recordava que fa 15 anys va guanyar la final de la Copa del Rei contra el Baskonia. "Pedro Martínez és bona persona i millor entrenador que persona", ha dit.

"La Copa és una oportunitat"

"El tema de la vaga ha d'estar oblidat. Era una cosa que havíem de fer, però sabem que el millor era que la Copa del Rei es disputés amb normalitat. Ara ens toca anar a disfrutar-la i a fer-ho el millor possible", ha explicat Victór Claver."El bàsquet europeu ha de trobar un nou camí. La NBA és un producte que funciona i genera molts ingressos. Aquí, en canvi, cadascú va pel seu camí i tothom en surt perjudicat", ha recordat.

"La Copa del Rei sempre és un punt d'inflexió. Arribem amb moltes ganes, els jugadors volem fer alguna cosa important. És un espectacle i una oportunitat", ha afegit. "La gent no està contenta amb la situació de l'equip, però nosaltres ho donarem tot perquè es puguin endur una alegria", ha dit l'aler pivot valencià.

"La Copa del Rei és un esdeveniment molt important per a nosaltres en la situació en què estem", ha opinat Thomas Heurtel. "No tinc res a demostrar, però potser és una bona oportunitat perquè l'equip demostri el seu caràcter. Per a nosaltres és com haver començat una nova temporada. Tenim una nova manera de jugar perquè l'altra no funcionava. Cada entrenador té una visió del bàsquet diferent. Ens demana jugar amb agressivitat en defensa i amb llibertat en atac", ha explicat.

"Amb Pesic tothom se sent important en el joc. La pilota flueix i en atac hi ha més llibertat. El jugador té més poder de decisió", ha recordat Claver, que va coincidir amb Pesic a València.