Ensurt final d'un Barça Lassa que repetirà final a la Copa del Rei

Dues setmanes després de perdre contra l'Iberostar Tenerife a la Lliga Endesa, el Barça Lassa s'ha pres la revenja a les semifinals de la Copa del Rei (92-86). L'equip blaugrana ha repetit la solidesa de dijous i aquest diumenge disputarà la final del torneig per vuitena vegada en els últims deu anys. El triomf culer no ha tingut cap nom individual destacat i el protagonisme ha quedat repartit entre els 10 jugadors que Svetislav Pesic ha utilitzat en la seva rotació. La victòria ha sigut coral i l'entrenador serbi ha imposat el seu pla de partit durant 33 minuts. La relaxació final quan la diferència era ja de 24 punts li ha afegit emoció a la classificació.

La defensa del Barça Lassa ha escanyat l'Iberostar Tenerife durant una primera meitat en què l'equip insular tan sols ha pogut anotar 29 punts. El conjunt entrenat per Txus Vidorreta, que ha discutit constantment el criteri arbitra, ha perdut 8 pilotes en uns primers 20 minuts en què els seus percentatges de tir han estat baixos. Després de no jugar dijous, Kyle Kuric ha entrat en la rotació d'un campió de la Copa del Rei que ha arribat al descans amb un avantatge de 12 punts (41-29).

La diferència blaugrana ha anat creixent fins arribar als 22 punts (72-50). Els minuts del partit, molt tàctic i amb poc ritme, han anat passant sense que l'Iberostar Tenerife tingués la continuïtat necessària per capgirar el marcador. Tot i no poder córrer com altres dies, el Barça Lassa ha sabut treure profit dels seus atacs estàtics de cinc contra cinc. L'equip de Pesic ha anotat 31 punts en un tercer període en què la semifinal ha quedat decidida (72-52).

Amb el partit sentenciat (80-56), l'Iberostar Tenerife ha ajustat una mica el marcador amb un parcial de 5-22 (85-78), però mai ha donat la sensació de creure's que podia capgirar el resultat. Vidorreta, que ha estat sancionat amb dues tècniques, ha estat expulsat en protestar una decisió clau a 20,9 segons del final, quan el marcador era de 87-83.