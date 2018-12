El Barça Lassa busca al·licients per no abaixar el nivell

Animat per les victòries contra el Kirolbet Baskonia, el Delteco GBC i l'Anadolu Efes, el Barça Lassa rep aquest dissabte (18 hores, #Vamos) el Monbus Obradoiro. Si guanya, el líder de la Lliga Endesa aconseguirà de manera automàtica un bitllet per disputar la Copa del Rei de Madrid. Si perd, haurà d'esperar una derrota de l'Iberostar Tenerife o una derrota combinada del Baxi Manresa, el Tecnyconta Saragossa i el Divina Seguros Joventut.

El Monbus Obradoiro ocupa la 13a posició de la Lliga Endesa amb 5 victòries i 8 derrotes. "Per guanyar al Palau Blaugrana hem de fer moltes coses bé, però estem capacitats per fer-ho. Hem de tenir encert ofensivament i no regalar res perquè és un dels millors equips en transició defensa-atac d'Europa", opina Moncho Fernández, entrenador de l'equip gallec.