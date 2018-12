El Barça Lassa tanca l'any exhibint banqueta (79-73)

260x366 Kevin Seraphin / FC BARCELONA Kevin Seraphin / FC BARCELONA

El Barça Lassa es menjarà el raïm com a líder de la Lliga Endesa. L'equip català es va desfer d'un incòmode Monbus Obradoiro (79-73) i va certificar la seva presència a la Copa del Rei de Madrid. Els jugadors suplents van anotar 50 punts dels 79 del conjunt culer. Kevin Seraphin va acabar amb 18 punts i 11 rebots, el seu primer doble doble amb la samarreta blaugrana. "Després de la lesió em trobo molt bé", va reconèixer el pivot francès.

"Aquesta és una temporada molt llarga i per a nosaltres és molt difícil compaginar l'Eurolliga amb la Lliga Endesa. No era un partit fàcil, però l'equip ha lluitat", va opinar Svetislav Pesic, entrenador del Barça Lassa.

Tot i tenir la baixa d'última hora de Kostas Vasileiadis, el Monbus Obradoiro va competir bé al Palau Blaugrana, on altres jugadors exteriors van fer un pas endavant. Andreas Obst, per exemple, va entrar els sis triples que va intentar i Kyle Singler va sumar 19 punts. Les 17 pèrdues de pilota, però, van ser una llosa. "Hem lluitat molt, amb molta energia i creient en el que fèiem. Tot i la derrota, estic molt content", va analitzar Moncho Fernández, entrenador del Monbus Obradoiro.

El Barça Lassa, que va començar el partit rebent un parcial de 0-11 en contra i que va trigar dos minuts i mig a fer la seva primera cistella, no va controlar el partit fins al segon quart, quan va aprofitar 12 punts consecutius per situar-se per davant en el marcador (26-20). A l'espera de la versió habitual d'Ante Tomic, que es va tornar a quedar en dos punts, Kevin Seraphin va liderar l'ofensiva interior d'un equip blaugrana que va arribar al descans amb un avantatge de cinc punts (37-32).

El Monbus Obradoiro, que va recuperar un desavantatge de set punts, va tenir la victòria a un pam de distància durant moltes fases del partit. L'equip gallec va arribar a l'últim quart amb una renda negativa de tan sols tres punts (52-49). Els jugadors entrenats per Moncho Fernández van disposar de diversos llançaments triples per empatar el partit, però no van saber concretar la remuntada. El Barça Lassa va aprofitar la situació per assegurar-se un final còmode.