Clàssic per homenatjar el jugador que va canviar el joc

El Barça aprofitarà el clàssic contra el Reial Madrid per retirar la samarreta de Joan Carles Navarro, un esportista atípic que encara no s’acaba de reconèixer com a exjugador quan es mira al mirall. “És un jugador únic a Europa. No hi ha gaires jugadors que hagin canviat el nostre joc. És un jugador amb 35 trofeus, i aquest palmarès no es pot discutir. El Juanqui és un jugador únic i penso que d’aquests només n’hi ha hagut alguns que tinguin estil propi, com Kukoc i Bodiroga. Aquest divendres [per avui] és un dia molt important per a ell i per a la seva família, però també per al Barça”, resumeix Svetislav Pesic, entrenador de l’equip blaugrana. Els actes d’homenatge del club, que té previst col·locar una estàtua a l’entrada del pavelló, començaran a les 20.15 hores. “La seva samarreta serà un exemple per a tots, per a tota la gent que entri i surti del Palau”, reconeix l’entrenador culer.

Un enfrontament contaminat

El partit d’aquest divendres (21 hores, Movistar Deportes) arriba esquitxat per la polèmica de la final de la Copa del Rei i contaminat pels dos clàssics de futbol que es disputen aquesta setmana. Pesic, però, vol posar l’accent en la part esportiva. “No entenc per què la gent no parla sobre les nostres opcions de classificar-nos per als quarts de final, és molt difícil classificar-se per al play-off matemàticament. El Madrid està classificat per al Top 8. Nosaltres tenim una bona situació, però queden molts partits i molt durs. Aquest és el nostre objectiu des del primer dia, quan vam començar amb el primer entrenament a l’agost”, opina el tècnic serbi. Matej Boltauzer, Ilija Belosevic i Emin Mogulkoç seran els encarregats de dirigir un partit en què qualsevol decisió serà analitzada amb desconfiança pels dos equips, especialment per un Reial Madrid que porta dies pressionant el col·lectiu arbitral. Després d’acusar els àrbitres d’haver-se equivocat de manera premeditada, Pablo Laso fa veure que la polèmica és aliena al club blanc. “Només penso en el partit de divendres [avui], no penso en el partit de la Copa del Rei”, sentencia per estalviar-se preguntes sobre el tema.

El missatge de Víctor Claver és molt més clar i pacificador. “Crec que ells són jugadors molt sensats i molt honrats. En aquest moment tothom té una opinió del que va passar, però han demostrat durant molts anys que són grans esportistes amb grans valors”, argumenta per rebaixar la tensió que envolta el clàssic.

El tècnic del Barça Lassa posa en valor el triomf de la setmana passada. “Ningú ha valorat el nostre partit contra el Baskonia. Tothom parlava sobre la Copa del Rei i com si després fos normal jugar i guanyar al Baskonia. Per a mi va ser un gran repte, com a entrenador, veure com reaccionàvem com a equip”, reclama. Si l’equip blaugrana aconsegueix la victòria, sumarà els mateixos triomfs que un Anadolu Efes que ahir va perdre contra el Fenerbahçe (84-66). L’equip turc és el gran rival del conjunt blaugrana en la lluita per la quarta posició.