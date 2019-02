Recta final de precisió quirúrgica

El vigent campió de la Copa del Rei va estrenar revàlida amb nota. Després de 37 minuts d’igualtat, el Barça Lassa es va treure de sobre un incòmode València Basket amb una recta final d’una precisió quirúrgica (86-79). L’equip blaugrana, que demà disputarà les semifinals contra l’Iberostar Tenerife, va saber llegir què li convenia més en el moment decisiu.

Com acostuma a fer en les grans cites, Svetislav Pesic va limitar la rotació real del seu equip a vuit jugadors. El serbi va deixar sense jugar Kyle Kuric i Rolands Smits i va deixar fora de la convocatòria Artem Pustovyi. La participació de Jaka Blazic i Kevin Seraphin va ser molt puntual. La lectura de l’entrenador va ser perfecta i sempre va tenir en pista els jugadors adequats. Els herois de la nit van ser Thomas Heurtel (17 punts), Pau Ribas (15 punts), Ádám Hanga (12 punts amb 2 triples clau), Ante Tomic (14 punts i 8 rebots) i Chris Singleton (11 punts i 7 rebots).

La posada en escena del València Basket va ser molt bona. Jaume Ponsarnau va situar Sam van Rossom i Guillem Vives junts en el cinc inicial i l’equip taronja va dominar el ritme dels primers minuts del partit. Singleton no va llegir les declaracions de Pesic en què situava Will Thomas com un dels millors quatres d’Europa i el jugador nord-americà ho va aprofitar per anotar set punts en tan sols cinc minuts i mig de joc. Distrets amb uns àrbitres que els van penalitzar amb set faltes personals en els primers 10 minuts (per una del rival), els jugadors del Barça Lassa van trigar a entendre el partit. L’avantatge dels valencians va arribar fins als 11 punts (13-24).

El Barça Lassa va construir la seva reacció des de la defensa. L’equip blaugrana va deixar el rival sense anotar durant tres minuts i mig i va provocar que perdés 11 pilotes en 20 minuts, circumstància que va aprofitar per empatar el marcador (31-31). La solidesa de Pau Ribas i Ádám Hanga va impulsar un conjunt culer que va començar a desplegar el seu joc habitual. La primera meitat de Kevin Seraphin, que es va carregar amb tres faltes personals, i Pierre Oriola, que va fallar els seus primers llançaments, no va aportar l’energia d’altres dies i els percentatges des de la línia de tres punts no van ser bons (3/11), però el partit de quarts de final va arribar obert al descans (37-39). “Ells juguen molt bé en atac i han mogut molt bé la pilota durant la primera meitat”, va resumir Thomas Heurtel.

Pesic va augmentar el nivell físic del partit col·locant junts Heurtel, Hanga, Claver, Singleton i Oriola sobre el parquet del WiZink Center. El serbi va intentar sacsejar tàcticament la semifinal contra un rival que es va fer fort des de la línia de 6,75 metres. L’enfrontament va arribar empatat als últims 10 minuts (58-58).

Liderat per la verticalitat d’Heurtel en atac, el Barça Lassa va obtenir una renda de quatre punts (62-58). Lluny d’acusar el cop psicològic, el València Basket va reaccionar amb un parcial de 3-11 que va tornar a donar-li la iniciativa en el marcador (65-69).

Arribats al moment clau del partit amb empat en el marcador (73-73), el Barça Lassa va exhibir la simplicitat i eficàcia dels equips ben entrenats per separar-se del rival. Dos triples de Hanga i un 2+1 de Ribas van dinamitar la moral del València Basket (84-73). La clatellada va ser d’una contundència letal. Tot i els esforços del conjunt taronja, la victòria blaugrana ja no va perillar i el vigent campió jugarà les semifinals per tercer any seguit.

Sorpresa de l’Iberostar Tenerife

Per segon any consecutiu i per segona vegada en la seva història, l’Iberostar Tenerife disputarà les semifinals de la Copa del Rei. L’equip entrenat per Txus Vidorreta es va desfer d’un Unicaja massa irregular (88-78). El badaloní Ferran Bassas (16 punts) va liderar el triomf d’un conjunt insular que també va saber aprofitar el bon partit de dos interiors com Colton Iverson (19 punts) i Tim Abromaitis (12). Entre els dos van anotar els 12 tirs de camp que van intentar. El conjunt insular serà el que més descans tindrà per preparar les semifinals de divendres.

651x366 Joan Carles Navarro / JAVI LÓPEZ / EFE Joan Carles Navarro / JAVI LÓPEZ / EFE

Madrid homenatja Joan Carles Navarro

L’ACB va aprofitar el descans del partit entre el Barça Lassa i el València Basket per homenatjar Joan Carles Navarro, excapità de l’equip blaugrana. Tot i que alguns aficionats del Madrid van xiular durant l’acte, la majoria de seguidors del WiZink Center es van posar drets per aplaudir l’escorta, actual manager de la secció de bàsquet culer. Antonio Martín, president de l’ACB, li va lliurar la insígnia d’or i brillants de la institució. Nens i nenes amb samarretes de tots els equips de la Lliga Endesa van acompanyar al centre de la pista el santfeliuenc, que el pròxim 1 de març tindrà la seva samarreta retirada al Palau Blaugrana. Gerard Piqué va aprofitar que era a Madrid per al sorteig de la nova Copa Davis de tenis i va presenciar en directe el partit de bàsquet al WiZink Center.