El Barça Lassa ajorna l’eliminació amb una exhibició

L’Olympiacos és un dels quatre equips favorits a repetir presència a la final four de l’Eurolliga, però el Barça Lassa, el penúltim classificat, un conjunt que tan sols havia guanyat un partit aquesta temporada com a visitant, li va passar la mà per la cara (63-90). La derrota del Maccabi contra el Khimki va ajornar una setmana més l’eliminació blaugrana. La jornada va refermar la credibilitat que el projecte ha assolit des de l’arribada de Svetislav Pesic.

“Teníem un gran respecte per l’Olympiacos, que portava cinc victòries seguides, i hem jugat amb molta motivació”, va resumir Pesic, que va preferir reservar Rakim Sanders. A més, va unir el nom de Sasha Vezenkov a les baixes habituals d’Adam Hanga, Kevin Seraphin i Marc Garcia. La seva rotació va quedar reduïda a nou jugadors. Cap problema. Des del retorn del serbi a can Barça les errades s’han minimitzat. Una dada ho resumeix: l’equip tan sols va perdre cinc pilotes contra la millor defensa de l’Eurolliga. A mesura que passen les jornades i comproven els resultats de seguir el full de ruta del seu tècnic, la confiança dels jugadors en el que estan fent es dispara.

La posada en escena del Barça Lassa va incomodar l’Olympiacos, que va arribar a perdre per set punts de diferència (25-32). Ante Tomic i Pesic haurien de combinar tan poc com l’aigua i l’oli, però l’arribada del tècnic serbi ha animat el pivot croat, que va acabar amb 18 punts i 10 rebots. La seva agressivitat ha augmentat i ha intercanviat les safates per contundents intents d’esmaixada. El fet que l’altre dia trenqués un taulell va més enllà de l’anècdota. Ja no és un esportista adormit sinó un jugador útil. “L’arribada de Pesic ha estat un gran canvi per a nosaltres”, va reconèixer.

La millor versió del Barça Lassa va arribar durant el tercer quart, quan l’equip blaugrana es va apuntar un parcial de 0-17 que va deixar glaçat el Pavelló de la Pau i l’Amistat. El conjunt culer, que perdia per un punt (41-40), es va construir una renda de 16 punts (41-57). El cop d’autoritat va sorprendre un conjunt grec que, tot i haver perdut en el partit de la primera volta jugat al Palau Blaugrana, mai es va imaginar un compromís tan exigent.

Lluny d’afluixar, el Barça Lassa va prémer l’accelerador fins arribar a tenir una renda de 33 punts (55-88) contra un dels grans aspirants al títol. Quatre dies després d’estovar el Reial Madrid, l’equip blaugrana es va recrear a la pista de l’Olympiacos, on va capturar 16 rebots ofensius