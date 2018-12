El Barça Lassa posa a prova la ratxa com a local de l'Unicaja

260x366 Svetislav Pesic / JAVIER LÓPEZ / EFE Svetislav Pesic / JAVIER LÓPEZ / EFE

Després de la derrota a la pista del Reial Madrid i abans d'una setmana amb tres partits, el Barça Lassa visita aquest diumenge (19.30 hores, #Vamos) la pista de l'Unicaja. L'equip malagueny no ha perdut cap dels nou parits que aquesta temporada ha jugat com a local.

"Si haguéssim guanyat al Reial Madrid, hagués semblat normal. Com vam perdre és una gran catàstrofe. No hi ha ningú al Barça que vulgui perdre un partit, però jugar a Madrid no és fàcil. Des que he arribat, hem guanyat tres vegades al Madrid. No estem contents perquè l'altre dia vam perdre, però ara ens hem de concentrar amb l'Unicaja. Sabem que és un partit difícil i ens hem preparat molt bé", recorda Svetislav Pesic, entrenador del Barça Lassa.

"L'Unicaja és un equip que juga un bàsquet modern, ben equilibrat i amb nones transicions. És un rival amb nivell d'Eurolliga que ha millorat la seva dinàmica i el seu joc col·lectiu", opina el tècnic serbi, que destaca el paper de Jaime Fernández. L'escorta és el jugador més ben valorat de la competició ja que té una mitjana d'11 punts i 5’4 assistències.