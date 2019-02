El Barça Lassa troba l’antídot per a la polivalència lituana

El Zalgiris Kaunas de Sarunas Jasikevicius és un dels equips més atípics i poc convencionals de l’Eurolliga. Contra ell no serveix el mateix pla de partit que contra altres rivals, necessita una estratègia a mida. El Barça Lassa va sobreviure ahir a la seva polivalència i es va apuntar una victòria que reforça una cinquena posició que ara ocupa en solitari (78-72). La victòria de l’equip blaugrana, unida a la derrota de l’Olympiacos contra el Maccabi (65-64), dibuixen un escenari optimista per als culers, que no perden de vista una quarta plaça que els permetria jugar els quarts de final amb el factor pista a favor.

La victòria no va ser senzilla. Quan s’havia construït un avantatge de 10 punts (48-38), el Barça Lassa va patir una gran reacció del Zalgiris, que va capgirar el marcador gràcies a un parcial de 12-24 (60-62). Les alarmes es van encendre al Palau Blaugrana, on centenars d’aficionats lituans van veure el partit en directe. Jasikevicius, que tan aviat juga amb tres bases com sense pivot, va rescatar la pressió defensiva que tan bon resultat li va donar a Kaunas i va fer reviure els fantasmes d’un equip català que en el partit de la primera volta va deixar escapar una renda important. La polivalència dels seus jugadors va portar de corcoll a un rival blaugrana que va saber jugar amb maduresa la recta final de l’enfrontament.

Conscient de la seva superioritat en el joc interior, Svetislav Pesic va accentuar el protagonisme d’Ante Tomic, Kevin Seraphin i Pierre Oriola. Els pivots locals van assegurar punts i rebots en una nit de moltes emocions a les banquetes. Pesic i Jasikevicius tenen molts comptes pendents i tots dos havien preparat el partit a consciència.

La defensa del Barça Lassa, que tan sols va permetre que el Zalgiris anotés 10 punts durant l’últim període, va tornar a ser decisiva per assegurar una victòria molt important que arriba tot just un any després del retorn de Pesic a la banqueta culer.

El criteri arbitral, que durant molta estona va desorientar els dos equips, va acabar afavorint en la recta final el Barça Lassa, que va aixecar el nivell físic a un nivell inabastable per a un rival que ho tindrà molt difícil per igualar els registres d’una temporada passada per emmarcar.